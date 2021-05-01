







Она подчеркнула, что по просьбе Беларуси межправсовет решил продлить до 31 декабря 2021 года срок, который был рекомендован стране для устранения данного барьера.





Надеемся, что достигнутые договоренности во время обсуждения этого вопроса будут выполнены всеми участниками», — подчеркнула Малкина.

Ранее Коллегия ЕЭК признала барьером на внутреннем рынке ЕАЭС требование об обязательном ассортименте белорусских товаров. Правительству предложили в течение 30 календарных дней устранить эти нарушения. В ответ МАРТ заявил, что инициирует отмену этого решения.