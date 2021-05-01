Как бороться с белорусской неопределенностью?

Экономика Беларуси как никогда сильно зависит от ожиданий. Негативные ожидания населения и бизнеса и ухудшившийся международный имидж страны резко ограничили поле для маневра экономической политики.





С начала пандемии неопределенность стала ключевым словом, описывающим положение дел во всем мире. Но белорусская неопределенность еще более неопределенная: пожалуй, осталось очень мало вещей, в реальность которых в Беларуси сложно поверить, пишет телеграм-канал KEF.





То, что недавно казалось невозможным, становится вероятным, что выглядело абсурдным, становится повседневностью, а что представлялось «черным лебедем», то прочно вошло в базовые сценарии. Неопределенность такого уровня порождает негативные ожидания, уменьшает и без того короткий горизонт планирования и подавляет развитие.





Эксперты Исследовательского центра ИПМ проанализировали ожидания бизнеса, сравнили их с ожиданиями аудитории Telegram и порассуждали о том, как можно начать из этого выбираться.





Thinktanks.by приводит некоторые выводы экспертов по поводу того, как бороться с негативными ожиданиями.

Нынешний подход к коммуникации усиливает неопределенность в силу следующих причин:

конфронтационная информационная повестка («мы и они») постоянно поддерживается официальными медиа и подкрепляется конкретными действиями, что подрывает базовые потребности людей в личной безопасности и, соответственно, отодвигает на второй план реальную повестку экономических проблем и путей их решения;

исключение негосударственных медиа (крупнейших по охвату и пользующихся наибольшим доверием в обществе) из официальной коммуникации (1) расширяет пространство для интерпретаций (невозможность получить оперативный ответ официальных лиц на интересующие вопросы вынуждает интерпретировать информацию в подаче официальных медиа), (2) создает и усиливает «информационные пузыри» и (3) еще больше поляризует и раскалывает общество на «мы и они»;

подача информации в советском стиле (даже с учетом современных каналов и средств коммуникации) маргинализирует официальные медиа, превращая их в один из информационных пузырей с узкой аудиторией.

Под коммуникацией следует понимать не формирование официальной информационной повестки и контроль информационного поля, а комплекс действий по снижению неопределенности, куда входят (1) информирование о намерениях с привязкой ко времени, объяснением мотивации и ожидаемых последствий их реализации, (2) реальное общественное обсуждение этих намерений для получения обратной связи, уточнения мер политики и месседжей коммуникации, (3) реализация мер политики в установленные сроки или очень детальное объяснение причин, по которым они не были выполнены. Соответственно:





информационная политика, не подкрепляемая реальными действиями, будет подрывать доверие и повышать неопределенность по очевидным причинам;

информационная политика, которая будет построена вокруг уже принятых решений, не будет снижать неопределенность, поскольку, во-первых, эти решения с высокой вероятностью они не будут учитывать реальных потребностей/страхов/ожиданий целевых групп, то есть будут иметь низкую эффективность или даже обратный эффект, и, во-вторых, они будут «внезапными», то есть даже если они будут удачными, люди и бизнес оценят их по факту, без привязки к информационной повестке;

«тихое» принятие мер несет риски увеличения неопределенности, поскольку отсутствие информации о причинах, мотивации и примерных последующих шагах властей ведет к тому, что экономические агенты исходят из худших ожиданий просто для того, чтобы минимизировать вероятность реализации худших рисков.

Таким образом, первые шаги в направлении преодоления негативных ожиданий и снижения неопределенности могли бы включать:





четкие позитивные сигналы (информация плюс действия) по обеспечению базовой потребности людей в безопасности (риск «нарастание административного и уголовного преследования по политическим мотивам» должен уйти из числа вероятных). Это снизит в том числе остроту проблемы недоверия к правовой системе;

нормализация отношений с негосударственными медиа (восстановление официальной коммуникации, аккредитация журналистов и т.п.);

объявление «дорожной карты» по преодолению экономического кризиса с необходимыми элементами трансформации институциональной среды;

набор действий по снижению неопределенности и демонстрация серьезности намерений (например, мораторий на проверки сроком не менее двух лет, придание Комитету государственного контроля реального статуса высшего органа аудита с соответствующим изменением полномочий, изменение практики применения административного и уголовного законодательства, приостановка принятия и отправка на доработку (с соблюдением нормотворческих процедур) нормативных актов, вызывающих негативную реакцию в обществе и т.п.).



