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Минлесхоз прокомментировал интернет-сообщения о "беспрецедентных вырубках лесов"

Минлесхоз прокомментировал сообщения ряда telegram-каналов и сайтов о "беспрецедентных вырубках лесных массивов".

"Всего за один прошедший год улучшились все основные количественные и качественные показатели лесов: лесопокрытая площадь составила 8334,4 тыс. га (+54,1 тыс. га); лесистость территории республики достигла 40,1% (+0,2%); общий запас древесины на корню составил 1857,6 млн. куб. м, в т.ч. в спелых и перестойных насаждений – 401,6 млн. куб. м (+ 1,1% за год); средний запас насаждений составил 223 куб. м на 1 га (+2 куб. м); запас спелых и перестойных насаждений достиг 274 куб. м на 1 га (+2 куб. м)", - сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

Там также отметили, что Беларусь входит в десятку ведущих лесных государств Европы, пишет interfax.by

В Минлесхозе пояснили, что заготовка древесины ведется преимущественно в эксплуатационных лесах, изначально создаваемых с целью последующей заготовки лесных ресурсов. Всего в стране около 5,9 млн. га таких лесов. 

"Как и в сельском хозяйстве, если "урожай" вовремя не снять, то он погибает. Здесь уже речь идет о рациональном использовании природных ресурсов", - подчеркнули в ведомстве.

Пик созревания "лесного урожая" должен прийтись на 2030-е гг., когда созданные после войны леса перейдут в категорию спелых, добавили там. "Вот тогда в стране, действительно, должен увеличиться объем заготовки древесины, но опять же: не потому что так кому-то захочется, а только лишь потому что придет время собирать урожай", - прокомментировали в Минлесхозе.
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