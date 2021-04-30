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Слуцкий сахарорафинадный комбинат опроверг информацию о рекордных убытках

И потребовал от СМИ опровержения и извинений.

Напомним, информация о рекордных убытках слуцкого предприятия была распространена Радио Свобода.

Однако на Едином портале финансового рынка появился финансовый отчет предприятия за прошлый год, где ситуация выглядит не столь мрачно.

Так, чистая прибыль предприятия, согласно отчету, составила в 2020-м году 9658 тыс.рублей, что меньше показателей 2019 года, однако не намного. 

В то же время обращает на себя внимание то, что существенно выросли долгосрочные обязательства комбината: со 170 тысяч рублей в 2019 году до 4906 тыс. рублей в 2020-м. 
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