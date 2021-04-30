Беларусь завалила Россию контрабандными сигартами

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Половина всех нелегальных сигарет, которые попадают в Россию, имеет белорусское происхождение, сообщает БелаПАН со ссылкой на результаты исследования компании Kantar TNS.





В ходе исследования табачного рынка было установлено, что доля нелегальных сигарет в России в первом квартале 2021 года составила более 10%, и половина из них была из Беларуси.





При этом доля белорусских контрабандных сигарет за год существенно выросла — более чем в полтора раза.





При сохранении текущего уровня нелегального рынка ущерб российскому бюджету может составить в этом году порядка 100 млрд российских рублей (более 1,3 млрд долларов США), считают эксперты.





На белорусские контрабандные сигареты жалуются и другие соседи Беларуси. Объёмы нелегальных поставок заметно выросли в 2020 году. И в этом году проблема сохраняется.



