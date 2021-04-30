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Санкции дают о себе знать: Huawei выпала из топ-5 поставщиков смартфонов

Мировой рынок смартфонов постепенно оживает после удара коронавируса, падения спроса и производственных сложностей: продажи в первом квартале 2021 года выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составили 347 млн гаджетов. Такие данные приводит аналитическая фирма Canalys.


Первое место в глобальном зачёте снова занимает Samsung — она отгрузила 76,5 млн устройств и занимает 22% рынка. За ней идёт Apple — 52,4 млн айфонов и 15% рынка, на третьем месте — Xiaomi, для которой этот квартал стал лучшим за всю историю: компания увеличила продажи на 62% год к году до 49 млн смартфонов.

Почти такой же рост показала Oppo (37,6 млн гаджетов), немного опередив Vivo (36 млн).

Huawei, некогда лидирующая на мобильном рынке, откатилась на 7 строчку в категорию «Другие». Без учёта бренда Honor, который она отделила в прошлом ноябре, чтобы защитить от американских санкций, продажи Huawei составили 18,6 млн штук. По итогам 2020 года она была третьим по величине поставщиком смартфонов, пишет dev.by.
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