



Первое место в глобальном зачёте снова занимает Samsung — она отгрузила 76,5 млн устройств и занимает 22% рынка. За ней идёт Apple — 52,4 млн айфонов и 15% рынка, на третьем месте — Xiaomi, для которой этот квартал стал лучшим за всю историю: компания увеличила продажи на 62% год к году до 49 млн смартфонов.





Почти такой же рост показала Oppo (37,6 млн гаджетов), немного опередив Vivo (36 млн).





Huawei, некогда лидирующая на мобильном рынке, откатилась на 7 строчку в категорию «Другие». Без учёта бренда Honor, который она отделила в прошлом ноябре, чтобы защитить от американских санкций, продажи Huawei составили 18,6 млн штук. По итогам 2020 года она была третьим по величине поставщиком смартфонов, пишет dev.by.



