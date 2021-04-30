Европарламент призвал ввести нефтегазовое эмбарго против России





«Европарламент подчеркивает, что если военное развертывание [на границе с Украиной] превратится во вторжение на Украину Российской Федерацией, в этих условиях импорт нефти и газа из России должен быть немедленно прекращен, Россия должны быть исключена из платежной системы SWIFT, все активы российских олигархов должны быть заморожены, а их визы в ЕС аннулированы», - говорится в документе.





Кроме того, ЕП призывает страны Евросоюза отказаться от контрактов с Росатомом на строительство атомных электростанций на территории ЕС и прекратить строительство «Северного потока-2».





Окончательное утверждение резолюции произойдет в четверг вечером. О поддержке этого текста объявили четыре ключевых фракции Европарламента, в том числе консервативная Европейская народная партия, социалисты, либералы и зеленые, которые контролируют три четверти мест в ЕП.





Резолюция Европарламента, как и все остальные, носит рекомендательный характер и не обязательна к исполнению институтами ЕС, пишет finanz.ru.





Накануне с докладом о ситуации в отношениях с Россией в ЕП выступал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он призвал готовиться к «долгому и сложному периоду политической конфронтации» с Кремлем, который, по словам Борреля, не настроен на деэскалацию и напротив ищет способы играть на увеличение напряженности.





Российская власть «вошла в спираль внутренних репрессий» и считает «права человека экзистенциональной угрозой», в первую очередь потому, что экономические качества режима «очень посредственные», а перспективы - незавидные, считает Боррель.





«С чисто экономической точки зрения масштаб России равен Италии», - сказал он, добавив, что Москва критически зависит от ЕС, поскольку именно Европа покупает основной объем российских углеводородов.





«Если мы не будем это покупать, то кто сможет нас заменить? Больше никто не сможет», - сказал Боррель.





На нефть и газ, напомним, приходится две трети экспортных доходов российской экономики, а именно - иностранной валюты, которая поступает в страну и на которую закупается импорт - от технологий до ширпотреба.