Киноа





Для реализации проекта инвестор приобрел на аукционе за 1 базовую величину (Br29) двухэтажное здание общей площадью более 2 тыс. кв.м бывшего учебного корпуса в городе Городок Витебской области. До конца года планируется реконструировать и модернизировать недвижимость под размещение технологического оборудования для сушки и обработки зерна киноа. В перспективе на площадке в Городке разместятся логистический комплекс, центр исследований и разработок (R&D-центр), подразделение маркетинга и складское хозяйство компании. Для расширения своего присутствия в Витебской области инвестор намерен приобретать и другие объекты недвижимости в соответствии со стратегией развития компании в Беларуси, добавили в агентстве.





Конечным продуктом производственной деятельности будет крупа киноа для пищевой промышленности, а также сопутствующая продукция переработки, в том числе корма для сельскохозяйственных животных, экологичные топливные пеллеты из сушеной биомассы. Перспективными рынками сбыта рассматриваются помимо Беларуси также Россия, страны ЕС, Китай и ряд других направлений.

При выборе площадки для инвестирования принимались во внимание размер объекта недвижимости, его расположение рядом с Городокским государственным аграрно-техническим колледжем. Учитывалось также наличие развитой транспортной инфраструктуры и состояние трудовых ресурсов. Немаловажным фактором стала визуальная привлекательность Городка, где удается прочувствовать элементы национальной идентичности, отметили в агентстве.





Киноа является абсолютно новой для Беларуси сельскохозяйственной культурой. Она напоминает гречневую крупу, ее родиной считается Южная Америка. Инвестор имеет опыт по выращиванию, переработке псевдозлака и прорабатывает возможности тиражирования компетенций в других регионах. Для реализации пилотного инвестиционного проекта в этой сфере выбрана Беларусь после серьезной подготовительной работы при консультационной и информационной поддержке Национального агентства инвестиций и приватизации, с которым представители Новой Зеландии сотрудничают с августа 2020 года.



