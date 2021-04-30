



"Документом предусмотрено, что в 2021-2023 годах будет подготовлена проектная документация по трем инвестиционным проектам. В том числе по организации скоростного пассажирского железнодорожного сообщения Минск - Городище - Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень" - Национальный аэропорт Минск", - говорится в сообщении президентской пресс-службы.





Кроме того, в 2021-2023 годах будет подготовлена проектная документация по инвестпроектам "Модернизация устройств сигнализации, централизации, блокировки и связи, устройств технологического электроснабжения на участке Степянка - Городище с учетом строительства третьего главного железнодорожного пути" и "Развитие Минского железнодорожного узла с увеличением пропускной способности участка Минск - Городище", пишет interfax.by.





В указе также определены заказчик, генеральная проектная организация, источники финансирования и условия реализации проектов.