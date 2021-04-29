Из-за американских санкций в отношении белорусской нефтяной отрасли руководство российских компаний рассматривает вопрос ограничения поставок нефти в Беларусь.

Что происходит

С 3 июня вступят в силу санкции США в отношении предприятий концерна «Белнефтехим» и некоторых других белорусских компаний («Нафтан», «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», лидская «Лакокраска», «Полоцк-Стекловолокно», «Белнефтехим США»).





Предприятиям, которые сотрудничают с попадающими под санкции белорусскими компаниями, рекомендуется завершить любые операции с ними до 3 июня. Иначе под санкции уже могут попасть они сами.





По данным Reuters, российские компании «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» уже с мая воздержатся от поставок на «Нафтан». В других российских компаниях («Татнефть», «Русснефть» и «Нефтиса») еще решают. «Ждем решения руководства. Пока не оформляем», — сказал источник в одной из российский нефтяных компаний.





Могут пострадать и заключенные недавно с Россией соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты, поскольку компании не захотят связываться с «токсичными» белорусскими грузами.

«О переработке и реэкспорте придется забыть»

В комментарии российский нефтегазовый аналитик, партнер агентства RusEnergy Михаил Крутихин отметил, что, по его сведениям, российские компании также приостановили поставки нефти в Беларусь, «поскольку по положению о санкциях они могут подвергнуться вторичным санкциям как потавщики».





«Поэтому я предполагаю, что они воздержатся от этого», — подчеркнул эксперт.





Михаил Крутихин не исключает, что белорусскими и российскими предприятиями могут быть созданы компании-посредники для продолжения сотрудничества между собой. Однако, по его словам, «вопрос в том, как к этому отнесутся американцы и насколько они прореагируют».





«Обычно во всех положениях об американских санкциях оговаривается, что если будут создаваться какие-то фиктивные компании-посредники для того, чтобы избежать санкций, то это наказуемо. Такая оговорка во всех положениях о санкциях в Америке существует. Поэтому здесь тоже есть опасность», — отметил нефтегазовый аналитик.





По его мнению, более мелкие компании, чем «Роснефть» и «Сургутнефтегаз», могут продолжить поставки нефти в Беларуси. Для удовлетворения внутренних потребностей страны будет достаточно 5-6 млн тонн нефти в год из России, но «о переработке и реэкспорте придется забыть», подчеркнул Михаил Крутихин.





Отметим, что, согласно индикативным балансам поставки нефти в Беларусь в последние годы находились на уровне в 24 млн тонн. При этом 18 млн тонн белорусские НПЗ перерабатывали, а остальные 6 млн тонн перетамаживались и поставлялись на экспорт.

«Не думаю, что кто-то согласится»

Относительно поставок нефти из альтернативных источников (например, Венесуэлы или Азербайджана) эксперт напомнил, что «экономически и логистически эта схема как-то не очень работала». Он добавил, что поставки при этом должны идти через третьи страны (Литва, Латвия, Украина)





«Но я не думаю, что если получателем будет подсанкционная белорусская компания, кто-то в этих странах согласится сотрудничать с такой схемой», — заявил Михаил Крутихин.



