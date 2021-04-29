В числе победителей оказался и банк из Беларуси – Приорбанк. Он же назван лидером среди банков, лучшим инвестиционным и лучшим частным банком на премии Europe Banking Awards, организованной финансовым изданием EMEA Finance.





Global Finance и EMEA Finance считаются одними из самых престижных международных изданий в финансовой сфере, пишет myfin.by/ Ежегодно эксперты оценивают банки со всего мира и определяют лучших в каждом регионе. Организаторы традиционно сравнивают банки по таким параметрам, как финансовые показатели, качество и доступность банковских сервисов, применение современных технологий. Большую роль играют уровень обслуживания, управление рисками и работа в сложных условиях. Также эксперты оценивали активность и гибкость банков в период пандемии.





По версии Global Finance лучшими банками в Восточной Европе стали: в Беларуси – Приорбанк, в Польше – Millennium, в Литве – Sialiu Bankas, в Латвии – Citadele, в Эстонии – Luminor, в Чехии – CSOB, в Болгарии – UniCredit Bulbank, а в России и Украине – Альфа-Банк. Журнал отбирает лучшие банки в каждой из представленных стран в регионах по всему миру. Приорбанк стал лидером в Беларуси из числа стран Восточной Европы.





В еще одной банковской премии – Europe Banking Awards – Приорбанк также назван лучшим банком в Беларуси. В EMEA Finance отдельно отметили возможности банка по инвестированию и его лидерство среди других негосударственных банков. А лучшим банком во всей Центральной и Восточной Европе признана группа Райффайзен (в которую входит Приорбанк).





Напомним, церемония объявления победителей «Банк года» Беларуси пройдет 29 апреля 2021 года в 19.00 на сайте bankgoda.by в онлайн-формате. Будут названы победители премии в 16 различных номинациях, включая номинацию «Выбор интернет-пользователей».







