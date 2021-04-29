В статье ключевые моменты из интервью.

О судебных разбирательствах

— Компания подала иск в суд ЕС по поводу включения в санкционный список. Наши юристы считают, что мы выиграем это дело. Потому что обвинения и доказательства Совета ЕС не выдерживают даже минимальных судебных стандартов.

Пока идет допроцессуальное взаимодействие. У ответчика есть два месяца на ответ нам, столько же времени будет на ответ у нас. И потом опять по кругу. Это все долго, более чем на полгода. Итоговое слушание, скорее всего, будет единичным. Вторым будет иск о возмещении ущерба.





Кстати, часть сотрудников ушла из Synesis после включения нас в санкционный список ЕС. Куда ушли, не имею понятия.

О переименовании компаний группы Synesis после введения санкций

— Все компании, которые входят в группу, в качестве префикса имели название «Синезис». Многие работают с европейскими подрядчиками. Мы им платим деньги за продукты, услуги и лицензии, которыми пользуемся. В Европе за нарушение санкционного режима следует уголовное преследование, но не нас, а европейских субъектов хозяйствования. Чтобы убрать этот спецэффект, мы переименовали компании. Они никогда не были под санкциями, но мы убрали название «Синезис», чтобы не разгребать огромный ворох проблем.

О распознавании протестующих при помощи Kipod

— Ваши фотографии на tut.by, в телеграм-каналах ведут к административным и уголовным делам. Вы таскаете на протесты телефон, без которого сложно сделать селфи, но с которым не сложно определить ваше местоположение, потому что операторы связи по закону должны предоставить эти данные. И людей это не пугает. Зато всех пугает мифический зверь Kipod, который ни разу нигде не фигурировал.





Мы изучили множество протоколов и постановлений, в которых задержанные упоминались как идентифицированные с помощью технических средств. И нигде не нашли упоминание Kipod и РСМОБ (республиканская система мониторинга общественной безопасности). Хотя протоколы очень детальные: указывается компьютер, операционная система, версия браузера, объем памяти, кто куда заходил, что смотрел, что видел, скриншоты, вэб-ссылки. При такой детализации Kipod и РСМОБ должны были быть. Но не нашли. До сих пор анализируем протоколы, и в них тоже нигде не фигурирует Kipod.

Перспективы белорусского ИТ

— ИТ-специалисты не появляются и не развиваются с такой скоростью, с которой формируется спрос на них. И есть уже перекос между ценой и качеством.





Пандемия, ситуация в стране и включение в санкционный список — это заставило и нас смотреть по сторонам.





И мы стали много брать людей за пределами Беларуси, например, в России. В Москве и в России сейчас гораздо более конкурентный рынок с точки зрения ИТ-специалистов, чем в Беларуси.





В Беларуси всё ещё хорошие условия для ИТ. Повышение подоходного налога не настолько ужасающее, чтобы закрыть компанию и уехать. Да, это неприятно, приходится тратить больше денег. Но некоторые компании заняли позицию, что это персональный налог, какие-то компенсируют роста ставки налога.

О релокейте и распределённой работе

— Пандемия всех более-менее научила работать удалённо. Поэтому мы сказали сотрудникам: можете ехать куда хотите и куда можете. Если вы хотите остаться работать в компании, то мы «за», до тех пор пока вы эффективно выполняете свою работу. Каких-то спецпрограмм, когда мы куда-то всех перевезём, у нас нет, и мы их не планируем.





Концепция распределённой работы не новая, но до пандемии её адаптировало незначительное количество компаний. Сейчас её адаптировало большинство. Я считаю, что это хорошо и для локального рынка. Можно позволить очень классного специалиста.





При хорошем раскладе люди должны начать ощущать, что их недостаточно высокая квалификация и достаточно высокие запросы мешают им получить работу мечты как здесь, так и на удалёнке.





Если сравнивать классных специалистов в Москве или других городах РФ, они стоят те же денег, что здесь, но по уровню квалификации выше. В Беларуси есть много классных специалистов. И они обычно адекватно себя оценивают, могут стоит дорого, но адекватно своим навыкам. И есть условно 80%, которые хотят стоить очень дорого, но по своим навыкам и квалификации не дотягивают до этой цены. Сейчас им помогает рынок. Надеюсь, что ситуация начнет меняться, и они поймут, что надо работать над повышением своего профессионального уровня. А это хорошо для всех.



