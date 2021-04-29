Что изменится в мае? Налоги, пенсии, прожиточный минимум...

Увеличат бюджет прожиточного минимума, социальные пенсии и детские пособия, отключат горячую воду, перенесут рабочие дни.



Вырастет бюджет прожиточного минимума

В Беларуси с 1 мая повысят бюджет прожиточного минимума. БПМ в среднем на душу населения увеличится с 262,87 до 273,27 рубля. Новый размер БПМ будет действовать до конца июля этого года.

Станут выше некоторые детские пособия

Пропорционально БПМ изменятся некоторые детские пособия. Например, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 2732,8 рубля (сейчас – 2628,7 рубля), а при рождении второго и последующих детей – 3825,92 рубля (сейчас – 3680,18 рубля).





Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет с 262,87 до 273,28 рубля.





Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания еще одного ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) увеличится со 131,44 до 136,64 рубля.

Увеличатся пенсии

С 1 мая увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки, доплаты и повышения к пенсиям, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста. Все эти выплаты привязаны к БПМ. Например, социальная пенсия для мужчин, достигших 65 лет, и женщин, достигших 60 лет, вырастет на 5,2 рубля и составит 136,64 рубля.

Изменится минимальный потребительский бюджет

С 1 мая обновится размер минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп. Например, минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 мая составит 444,22 рубля (до этого – 427,77 рубля), а молодой семьи из трех человек – 478,38 рубля (до повышения – 458,73 рубля).





Минимальный потребительский бюджет применяется как социальный норматив для прогнозирования изменений уровня жизни населения и усиления социальной поддержки нуждающихся. Например, среднедушевой минимальный потребительский бюджет семьи из четырех человек используется для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство жилья.

Отключат горячую воду

Первое в текущем году отключение горячего водоснабжения в городе запланировано на май. С 17 по 25 мая горячее водоснабжение будет отсутствовать у всех потребителей Барановичских тепловых сетей: в центре города, Южном, Северном и Текстильном микрорайонах, в поселке, ограниченном улицами Пролетарская, Промышленная, Кирова, в микрорайоне Боровки. Еще один поставщик тепловой энергии в нашем городе – «Барановичи коммунтеплосеть», котельные этого предприятия расположены в разных частях города (Тексер, Третьяки, Военный городок, Восточный микрорайон, улицы Парковая, Колхозная и т.п.). График отключения горячей воды для абонентов «Барановичи коммунтеплосеть» опубликован на сайте предприятия.

Подорожает коммуналка для тунеядцев

С 1 мая люди, не занятые в экономике, по полной стоимости будут платить за отопление и газ, если он используется для обогрева. Сейчас население оплачивает около 20% от реальных затрат по теплоснабжению, то есть платеж за эту услугу ЖКХ для безработных вырастет примерно в пять раз.

На сколько подорожает жировка для тунеядцев

По полной стоимости оплачивать услуги ЖКХ должны только те безработные, которые являются собственниками и нанимателями жилья. При этом члены семьи иждивенца, проживающие в этой же квартире, будут оплачивать свою долю коммуналки по льготным тарифам. С 2018 года люди, не занятые в экономике, оплачивают по стопроцентным тарифам подогрев воды.

Перенесут рабочие дни

Рабочий день с понедельника, 10 мая, перенесут на субботу, 15 мая, и у белорусов будет четыре выходных дня подряд – с 8 по 11 мая (во вторник, 11 мая, жители нашей страны отмечают Радоницу).

Закончится учебный год

Учебный год для белорусских школьников завершится в понедельник, 31 мая. В учреждениях общего среднего образования Барановичей линейки, посвященные окончанию учебного года, предположительно, пройдут 31 мая. Последний звонок и торжественные мероприятия для учащихся 9-х и 11-х классов состоятся в этом году 29 мая.

Истечет срок уплаты подоходного налога

Физические лица, получившие в 2020 году доходы, которые нужно декларировать (например, доход от продажи за последние пять лет более одной квартиры, дома или дачи), не позднее 31 марта должны были подать налоговую декларацию. Подоходный налог, который насчитают на ее основании, нужно будет оплатить не позднее 1 июня.

Для пенсионеров подешевеют электрички

С 1 мая пенсионеры смогут ездить на поездах региональных линий экономкласса за полцены. Льготы не распространяются на поездки в поездах региональных линий бизнес-класса (с нумерованными местами) и при проезде в поездах городских линий.





Право на скидку 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса ежегодно предоставляется пенсионерам на период с 1 мая по 31 октября.

Подорожают сигареты

С 1 мая в Беларуси вырастут цены на отдельные марки сигарет, некоторые подорожают на 10 копеек. Повысят цены Гродненская табачная фабрика «Неман», «Табак-Инвест», «Беларусьторг».

Изменится расписание автобусов и маршруток

В связи с майскими праздниками изменится расписание движения некоторых пригородных автобусов. Например, во вторник, 11 мая, они будут курсировать по графику воскресенья, 2, 10 и 11 мая отменят рейсы по скоростному маршруту Ляховичи-Барановичи (рынок), а рейсы по скоростному маршруту Барановичи-Городище будут отправляться и прибывать на автовокзал, а 15 мая (суббота) пригородные автобусы (за исключением маршрута Барановичи-Лесная Гута) будут курсировать по графику пятницы.





На православную Пасху (2 мая) перевозчик «Питеравтотранс плюс» изменит расписание маршруток №39-т «м-н Боровки – ж/д Полесский» и №43-т «м-н Боровки – Дом школьника – м-н Северный – м-н Боровки». Количество рейсов будет сокращено почти вдвое.





Также с 4 мая Барановичский автобусный парк приостанавливает рейсы по вторникам, средам, четвергам и субботам в Вильнюс, которые следуют до Вороново.



