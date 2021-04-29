Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть

Соответствующий документ, утвержденный Советом Министров республики, был опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщае т корреспондент агентства «Минск-Новости».





Так, начиная с мая пошлины на экспорт нефти, мазута, вазелина и парафина, битума нефтяного и отработанных нефтепродуктов составят 54,9 доллара за 1 т, то есть уменьшатся на 2,7 доллара.





На 1,5 доллара снизится и пошлина на прямогонный бензин — с 1 мая она составит 30,1 доллара за 1 т.





А экспортные ставки на вывоз товарных бензинов, дизельного топлива, легких и средних дистиллятов, бензола, толуола, ксилолов и смазочных масел уменьшатся на 0,8 доллара и составят 16,4 доллара за 1 т.



