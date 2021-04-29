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Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть

Новые ставки для пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов начнут действовать с 1 мая в Беларуси.

Соответствующий документ, утвержденный Советом Министров республики, был опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Так, начиная с мая пошлины на экспорт нефти, мазута, вазелина и парафина, битума нефтяного и отработанных нефтепродуктов составят 54,9 доллара за 1 т, то есть уменьшатся на 2,7 доллара.

На 1,5 доллара снизится и пошлина на прямогонный бензин — с 1 мая она составит 30,1 доллара за 1 т.

А экспортные ставки на вывоз товарных бензинов, дизельного топлива, легких и средних дистиллятов, бензола, толуола, ксилолов и смазочных масел уменьшатся на 0,8 доллара и составят 16,4 доллара за 1 т.
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