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Стало известно сколько бюджетных денег потратят на гала-концерт 9 мая

На сайте государственных закупок появился тендер на материально-техническое обеспечение республиканских мероприятий, посвященных Дню Победы.


Из  документов, которые попали в открытый доступ понятно, что речь идет о поставке оборудования для гала-концерта «Подвиг народа бессмертен», который  пройдет на столичной площади Победы 9 мая. 
 
Стоимость закупки оценивается в 430 000 рублей.  В эту сумму включена, например,  установка 12 экранов, 8 генераторов огня, более 340 различных прожекторов и 4 генератора тумана.
 
Подробнее с планами по организации праздничного мероприятия в Минске можно ознакомится здесь.
Источник: blizko.by
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