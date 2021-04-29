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"За деньгами даже не обращайтесь. Деньги у вас. Нам, дай бог, решить те задачи и реализовать те планы, которые мы наметили. Мы не можем направлять значительные денежные средства туда, где они должны зарабатываться и откуда они должны поступать в бюджет. Мы не можем позволить себе восполнять денежные потери ничем, кроме эффективности производства", - подчеркнул Лукашенко.





Он отметил, что именно от производства зависят реализация продукции и "экономическое состояние деревни, которое сейчас не самое простое".





По его словам, ситуация в отрасли достаточно сильно отличается по областям и тем более по районам. "Если есть беспроблемные хозяйства, то почему при тех же погодных, финансовых и других факторах такие разительные результаты?" - спросил Лукашенко.





Вся проблема, подчеркнул Лукашенко, в дисциплине и организации.





"Более того, иногда складывается впечатление, что чем большая поддержка и доверие оказываются региону, тем хуже он работает. На примере Витебской области в ближайшее время разберемся, и не дай бог у вас там не будет прогресса. Уже сделали все, что вы просили", - сказал он.





Чтобы разобраться с этими проблемами, Лукашенко намерен провести совещание в широком составе и заслушать отчеты председателей облисполкомов.





"Сегодня же мы должны принять решения, которые определят конкретные задачи для руководителей всех уровней, и установить параметры, по которым впоследствии будет дана оценка результатам работы", - заявил он.





Лукашенко поручил председателю КГК Василию Герасимову взять ситуацию на контроль. "И не дай бог кто-то не выполнит эти задачи, ссылаясь на какие-либо обстоятельства", - предупредил Лукашенко.





По его словам, прошлый год стал настоящей проверкой для системы мировых экономических отношений: закрылись границы, разрушились многолетние торговые связи, а государства и экономические союзы отказались выполнять взятые на себя обязательства по взаимной поддержке. "Не исключаю, что это кому-то надо было. Но то, что этим многие воспользовались, наверное, для присутствующих здесь не является секретом", - сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что в ковидном испытании победили национальные интересы, особенно в такой фундаментальной сфере безопасности страны, как обеспечение приоритетных потребностей населения.



