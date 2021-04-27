+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Браславе начали печь «Профсоюзный» хлеб, он должен быть дешевле других сортов

Местный хлебозавод в Браславе начал выпекать «Профсоюзный» хлеб. Чем он будет отличаться?


Объединение «Витебскхлебпром», Браславским райисполкомом и Федерацией профсоюзов Беларуси заключило трехсторонне соглашение о выпуске нового вида хлебной продукции для массового потребления. В результате его реализации на браславском производстве «Витебскхлебпрома» и наладили выпуск «Профсоюзного» хлеба.

Газета «Браслаўская звязда» пишет, что его рецептуру разрабатывали и согласовывали в установленном порядке в течение трех месяцев. Однако, в чем особенности этого рецепта, издание не раскрывает.

С виду это обычный подовый хлеб. Отмечается только, что он рассчитан на массового покупателя, поэтому цена будет несколько ниже основных видов хлеба.
Источник: ННВ
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]