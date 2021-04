© CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos





Продавать запрещенную продукцию - товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf - нельзя будет в Беларуси с 5 мая, рассказали в Министерстве по налогам и сборам.





До этого числа продавцам-юрлицам можно продать имеющиеся у них остатки "запрещенки", промаркировав ее специальными контрольными знаками. С 5 мая все субъекты хозяйствования должны приостановить оптовую и розничную торговлю этими товарам, а не позднее 13 мая провести инвентаризацию образовавшихся остатков. Опись нужно оформить в двух экземплярах, в нее не включаются остатки товаров с просроченным сроком годности на дату инвентаризации.





Затем не позднее 18 мая продавцы должны предоставить два экземпляра описи в инспекцию МНС по месту постановки на учет. Одну опись инспекторы вернут продавцу, копию второй в течение 5 рабочих дней направят в издательство "Белбланкавыд". Там субъектам торговли нужно будет купить специальные контрольные знаки в количестве, не превышающем количество товара, указанного в описи. И не позднее 5 июля промаркировать остатки товаров. Остатки во вскрытой потребительской упаковке реализуются без маркировки в течение 60 календарных дней с даты проведения инвентаризации, но не более установленного срока годности.





В МНС поясняют, что контролировать ввоз и продажу запрещенных товаров в стране будут повсеместно - в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах, интернете. Нарушителям грозит административное наказание по статье 13.3 КоАП (незаконная предпринимательская деятельность) - штраф до 200 базовых величин с полной конфискацией суммы дохода.





Запрещенные товары





Постановление Совета министров после президентского указа вышло 23 апреля 2021 года. Был опубликован перечень товаров, запрещенных к реализации на территории страны. Как сказано в документе, это сделано "для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа".





Напомним, в этот перечень попали товары компаний Liqui Moly, Skoda Auto и и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me).