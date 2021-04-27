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В Турции создадут государственное хранилище криптовалют

На фоне скандала с двумя криптовалютными биржами Thodex и Vebitcoin власти Турции планируют регулировать свой рынок цифровых денег. В стране появится государственное хранилище криптовалют.


Оба скандала случились на прошлой неделе. Сначала основатель одной из крупнейших турецких криптобирж Thodex Фарук Фатих Озер сбежал из страны, прихватив с собой $2 млрд средств инвесторов. Затем рухнула другая биржа Vebitcoin с ежедневным оборотом $60 млн, а ее сотрудников арестовали по подозрению в мошенничестве.

Сейчас в Турции серьезно задумались о создании государственного хранилища криптовалют. Подготовка нормативной базы может быть завершена в течение нескольких недель, сообщают источники издания. Кроме того, планируют власти и урегулировать деятельность криптовалютных бирж: установить требования для объема капитала и квалификации руководства, пишет Оfficelife.media со ссылкой на Bloomberg
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