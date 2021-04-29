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Количество онлайн-покупок в Беларуси выросло, но суммы уменьшились

Средний чек белорусов в сфере интернет-покупок в 1 квартале 2021 года снизился на треть, но рост объемов продаж в этот период составил 34%.


Таковы данные онлайн-ритейлера 21vek.by по итогам первого квартала 2021 года. 

Также первый квартал показал, что в данный период 21vek.by доставил белорусам 944 349 заказов, что на 87% больше, чем в тот же период прошлого года. Из всех заказов 40% было доставлено курьерами, а 60% заказов клиенты забирали самостоятельно в пунктах выдачи заказов онлайн-ритейлера.

В этот же период средняя сумма заказов сократилась почти на треть и составила 69,8 доллара по Беларуси, пишет thinktanks.by   
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