







Появились данные о зарплатах белорусских чиновников. Власти подвели итоги первого квартала 2021 года. Обновилась информация о суммах, которые пошли на зарплатные цели.





В Беларуси регулярно выходит статистика о начисленном фонде зарплат в крупных и средних организациях. Зарплатный фонд — это все зарплаты вместе взятые по общей численности работников.





Так как это начисленный фонд, то в нем учтен подоходный налог (13%) и взнос работника в ФСЗН (1%). За 3 месяца 2021-го начисленный зарплатный фонд составил 10,634 млрд BYN. По сравнению с аналогичным периодом в 2020 году он вырос на 11,1%. В то же время потребительская инфляция достигла 8,3%.





Таким образом, в реальном выражении фонд зарплат увеличился примерно на 2,6%. Потребительская корзинка неодинакова у разных групп белорусов. Чаще всего у бедных слоев населения выше доля трат на базовые товары, которые в 2021 году дорожают быстрыми темпами.





С учетом этого в 1 квартале люди с доходами ниже среднего могли не ощутить роста покупательской способности своих зарплат.





Самый большой зарплатный фонд традиционно показывает Минск — 3,460 млрд BYN за январь—март. По отношению к 2020 году он поднялся в номинале на 11,5%. В областях фонды зарплат существенно ниже. Например, в Брестской области такой фонд составил 1,224 млрд BYN, в Витебской — 1,036 млрд BYN, в Гомельской — 1,378 млрд BYN, в Гродненской — 1,002 млрд BYN, в Минской — 1,618 млрд BYN, в Могилевской — 915,6 млн BYN.





Кратная разница в зарплатных фондах объясняется большим количеством населения в Минске (свыше 2 млн человек) и меньшей долей пенсионеров в населении. Также в столице выше средний уровень зарплаты. Могилевская область попала на последнее место не только по величине зарплатного фонда, но и по темпам его роста к 2020 году (+9,9% в номинале).





Такое отставание связано с высокой долей убыточных и низкорентабельных предприятий-флагманов на Могилевщине. Значительную часть рабочей силы в Беларуси составляют работники бюджетной сферы и госслужащие.





Основная масса таких работников сконцентрирована в образовании, здравоохранении, соцзащите и госуправлении.





По итогам квартала зарплатный фонд в образовании составил 1,030 млрд BYN (+6,1% к 2020 году). Заметно, что темп номинальный темп роста отставал от инфляции в стране. Если брать отдельно учителей, то у них фонд зарплат достиг 276,1 млн BYN (+4,8%), у воспитателей детсадов — 83,7 млн BYN (+10%), у профессорско-преподавательского состава — 82,4 млн BYN (+7,6%). Как видно, самой «обиженной» категорией были учители.





В здравоохранении общий зарплатный фонд составил 1,011 млрд BYN (+35,9%), в том числе у врачей — 263,6 млн BYN (+40,4%), у среднего медперсонала — 414,9 млн BYN (+43,1%). Высокие темпы роста заработков объясняются ковидными надбавками. У социальных работников зарплатный фонд достиг 80,3 млн BYN (+14,1%).



