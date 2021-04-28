+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

WizzAir согласовал условия полетов из Минска. С Raynair переговоры не велись

По предварительным договоренностям полеты должны были начаться уже с апреля, но пандемия изменила планы, сроки сдвинули.

Один из лидеров сегмента лоукост венгерская авиакомпания WizzAir согласовала все условия полетов в Беларусь. Работа по подписанию договора была начата еще полтора года назад. 

— По предварительным договоренностям они должны были начать полеты с апреля, но пандемия изменила планы, сроки сдвинули. Думаю, как только позволит ситуация, WizzAir начнет полеты из Беларуси. У них есть такое желание, — отметила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник отдела маркетинга и развития авиационных перевозок службы внешнеэкономической деятельности Национального аэропорта Минск Оксана Терещенко.


Если говорить о другом лидере сегмента — ирландской авиакомпании Raynair, 
то с ним, утверждает Оксана Терещенко, в последние годы переговоров не велось:

— Raynair нужны стабильные направления с большим пассажиропотоком из точки в точку. Однако наш аэропорт придерживается хабовой модели. Благодаря базовому перевозчику — «Белавиа» — и его сотрудничеству с иностранными авиакомпаниями у нас развита маршрутная сеть, которая обеспечивает возможность и удобные условия пассажирам для пересадки на другие направления в кратчайшие сроки. У нас много перевозчиков гибридной модели, например airBaltic и FlyDubai, которым интересен как прямой пассажиропоток, так и стыковки для трансферных пассажиров. И с этой точки зрения мы, безусловно, заинтересованы в каждом перевозчике, включая лоукосты.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]