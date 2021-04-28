Агентство Reuters сообщило, что российские компании могут приостановить поставки нефти на новополоцкий «Нафтан» из-за санкций США, которые предписывают прекратить все отношения с заводом до 3 июня.





Крупнейшими поставщиками сырья на «Нафтан» являются «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». По словам источников, они пока не планируют продавать нефть на новополоцкое предприятие в следующем месяце, так как опасаются попасть под вторичные санкции.





UDF поинтересовался у экспертов: чем обернется для Беларуси возникшая ситуация.

«Поставки нефти в Беларусь – вопрос не коммерческий, а политический»

Экономист Лев Марголин в комментарии UDF отметил, что если бы российские компании прекратили поставки на «Нафтан», то на белорусской экономике это сказалось бы «крайне отрицательно».





Россия не даст умереть белорусскому больному: как обойдут американские санкции?





«Но этого не будет. Потому что поставки нефти в Беларусь – это вопрос не коммерческий, а политический. При необходимости эти санкции могут быть обойдены очень просто. Кейс со строительством «Северного потока-2» показывает, что никакие санкции не являются стопроцентно эффективными», – считает Марголин.









Что он имеет в виду?





«Поставки нефти в Беларусь может наладить та компания, которая не делает поставок на экспорт. Или можно создать специальную российскую фирму, которая будет поставлять энергоносители только в Беларусь и никуда больше, и не будет бояться никаких санкций», – сказал Марголин.









А что касается не поставок на «Нафтан», а продажи нефтепродуктов оттуда в европейские страны?





«Но американские санкции в прошлом уже работали, после чего были приостановлены. И жили же как-то белорусские предприятия в тех условиях. Думаю, найдут они такие возможности и теперь. Есть масса путей санкции обходить», – отметил Марголин.





Теперь много говорят о политике России по отношению к Беларуси. А каковы экономические интересы Москвы здесь?





«Россия не заинтересована кормить до отвала нынешний белорусский режим, потому что понимает, что это выбрасывание денег на ветер. Москве нужно одно из двух: или более вменяемая власть вместо Лукашенко, или хотя бы элементарные реформы, гарантирующие, что экономика не потерпит краха и деньги России будут когда-либо возвращены. Но вместе с тем не обойтись без политического фактора: как оставить единственного союзника – не риск ли это получить НАТО под боком? Поэтому помощь белорусским властям цедят мелкими порциями, чтобы больной не умер», – полагает Марголин.

«Нас ждет медленное падение уровня жизни»

Бывший председатель Национального банка Станислав Богданкевич в комментарии UDF отметил, что по его мнению прекращение сотрудничества российских компаний с «Нафтаном» выглядит вероятным сценарием.









«Санкции ведь вводят для того, чтобы они воздействовали на ситуацию. А требования к белорусским властям известны: соблюдение прав человека и изменение репрессивной политики. Думаю, эти санкции принесут неприятности белорусским властям, но ведь все в их руках», – сказал Богданкевич.





Неужели Москва бросит белорусских партнеров с их проблемой?





«Скорее всего, конечно, будут искать пути выхода из этой ситуации», – считает Богданкевич.





По его мнению, даже если остановит работу такое крупное предприятие как «Нафтан», не стоит ожидать коллапса белорусской экономики.





«Нас ждет медленное падение уровня жизни, рецессия. Эта тенденция будет усиливаться, но одномоментного обвала ждать не стоит», – отметил Богданкевич.





Какими он видит экономические интересы России в Беларуси?





«Главные интересы России – не экономические, а политические. Есть желание удержать Беларусь в сфере своего влияния. Иначе любые экономические вопросы она могла бы решать, не поддерживая диктаторский режим в Беларуси. Причем в таком случае ее экономические интересы были бы здесь защищены лучше: поставки энергоресурсов не уменьшились бы, а открытость белорусского рынка для российских товаров возросла бы», – считает бывший глава Нацбанка.





При этом он «не совсем понимает» руководство России.





«Заменяйте одиозного Лукашенко на пророссийскую и приемлемую для белорусского общества фигуру, и ваше влияние здесь сохранится. Возможно, Кремль не идет на это из солидарности – диктаторские режимы в России и Беларуси очень похожи», – сказал Богданкевич.



