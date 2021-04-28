Социальные пенсии вырастут с 1 мая на 4%

С 1 мая 2021 года увеличится размер бюджета прожиточного минимума, а вместе с ним вырастут социальные пенсии, которые назначаются при неполучении трудовой пенсии, а также доплаты пенсионерам старше 75 и 80 лет, пособия по уходу за инвалидами и престарелыми.