+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Европарламент предложил отключить РФ от SWIFT. Россия предполагала такую возможность

Евродепутаты обвинили Россию в ухудшении отношений с соседними странами и призвали прекратить наращивание войск.

Европарламент (ЕП) предлагает отключить Российскую Федерацию от системы платежей SWIFT, а также отказаться от российских нефти и газа, если Кремль продолжит провокации и агрессию в отношении Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на проект резолюции ЕП.

В документе призывают российскую сторону «прекратить неоправданное наращивание военных сил для создания угроз соседям».

При этом парламентарии сожалеют об ухудшившихся отношениях с РФ, считая, что в этом вина лежит на Кремле.

Москва уже отреагировала на возможное отключение от SWIFT, пишет telegraf.by

«Пусть попробуют… Наш бронепоезд стоит на запасном пути, и, естественно, полная уверенность в нашей силе и мощи и в ответной реакции, несомненно, присутствует, поэтому и уверенность мы ощущаем», — заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информбезопасности Андрей Крутских.

По его словам, Россия в последние годы укрепила свою обороноспособность.

«В этом смысле чувствуем себя вполне уверенно, и не думаю, что кто-то хотел бы рисковать», — пригрозил Крутских.

Ранее президент Европарламента Давид Сассоли заявлял, что ЕС должен увидеть деэскалацию напряжения. РФ должна вспомнить о соблюдении взятых на себя международных обязательств и перестать нагнетать ситуацию у границ с Украиной.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]