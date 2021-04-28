Чулки или матрас? Хватит ли ячеек хранения денег в банках

Вероятно, небольшая часть вынесенных из банка долларов была конвертирована в рублёвые вклады, объём которых слегка вырос. Где люди хранят весь остальной кэш, который оказался у них на руках?





Вариантов, в сущности, не так уж и много. Часть денег хранится “в матрасах”. По данным Нацбанка, в первом квартале стало больше переводов за рубеж. Ещё часть могла вернуться в банки, но уже в другом качестве: как содержимое банковских ячеек.





— Вижу, что ячеек осталось не так много, — говорят Еврорадио в одном из отделений Беларусбанка, когда мы спрашиваем, пользуется ли услуга спросом. И это при том, что с банковскими ячейками за последнее время было связано два громких скандала: о пропаже средств из них заявили клиенты Белгазпромбанка и Паритетбанка.





Еврорадио решило проверить, остались ли в банках свободные ячейки, а заодно — насколько такая услуга доступна в белорусских регионах. Мы рассмотрели услуги восьми крупных банков.

Беларусбанк

Всего банк предлагает ячейки в восьми городах: Минске, Пинске, Орше, Витебске, Гомеле, Мозыре, Солигорске и Могилёве. При этом в Минске нам говорят, что пустых ячеек не так много, потому что в последнее время эта услуга востребована. В Витебске, Мозыре и Солигорске пустых ячеек нет совсем.





В двух последних сотрудники говорят, что предположить, когда они освободятся, невозможно: “Это полностью зависит от клиента, когда он решит перестать пользоваться ячейкой”. В Витебске отвечают, что практика показывает, что места могут освободиться через неделю или две.

Белинвестбанк

Белинвестбанк предлагает депозитарные ячейки в Минске, Витебске, Бобруйске и Мозыре. В Минске и Витебске Еврорадио говорят о наличии свободных мест.

Приорбанк

В Приорбанке завести ячейку можно в Минске, Витебске, Бресте, Барановичах и Гродно. Мы связались с минским и брестским отделениями. Воспользоваться услугами хранения там предлагают в любое удобное время.





БПС-Сбербанк

Сейф БПС-Сбербанка можно арендовать в шести городах: Брест, Гомель, Мозырь, Гродно, Могилёв и Минск. Свободные места точно есть в Бресте, Мозыре, Могилёве и Минске.

Белагропромбанк

С географической точки зрения предложение ячеек от Белагропромбанка наиболее необычное. Ячеек в Минске в принципе не существует, зато их можно завести в 13 других городах Беларуси (Лунинец, Витебск, Поставы, Полоцк, Глубокое, Гомель, Речица, Жлобин, Гродно, Лида, Смолевичи, Борисов, Бобруйск). Мы связались с восемью отделениями. Во всех есть доступные ячейки.

BSB-Bank

Услуга индивидуальных сейфов в BSB-Bank предоставляется только в одном минском отделении. Свободных ячеек там нет.

БелВЭБ

В БелВЭБе хранить деньги или документы под замком можно только в одном минском отделении. Свободные места есть, но их единицы, говорит сотрудница банка. Интересуемся, а всегда ли так? Оказывается, что в последние месяцы интерес клиентов к банковским ячейкам вырос.





Альфа-банк такой услуги не предоставляет.