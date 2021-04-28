С 1 мая в Беларуси увеличится размер бюджета прожиточного минимума

Согласно документу, БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br273,27 (с 1 февраля по 30 апреля 2021 г. – Br262,87), пишет afn.by





По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:





трудоспособное население – Br303,53 (ранее – Br290,71);





пенсионеры – Br207,06 (ранее – Br199,17);





студенты – Br263,15 (ранее – Br252,94);





дети в возрасте до трех лет – Br174,51 (ранее – Br168,46);





дети в возрасте от трех до шести лет – Br241,29 (ранее – Br232,93);





дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – Br294,36 (ранее – Br283,65).





При этом пропорционально росту БПМ изменятся и размеры:





минимальных трудовых пенсий; социальных пенсий;





доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите;





надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров;





пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста;





государственных пособий семьям, воспитывающим детей.