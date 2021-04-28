Авторынок Беларуси заехал в кювет





Ответы на эти вопросы газета «Белорусы и рынок» искала с председателем Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Сергеем Михневичем и представителем «БелДжи» Владимиром Подымако.





Рывок Citroen, накат Geely





Минувший год стал провальным для белорусского авторынка: прошлогодние прогнозы на дальнейший рост (на фоне продаж, выросших в 2019-м на 22 %), не оправдались. Вместо 64 504 авто, реализованных в 2019-м, через год хозяев нашли только 52 768 машин, то есть по существу рынок упал до уровня 2018 года, когда было продано 52 835 легковых автомобилей.





Почему же впервые за 5 лет отечественный авторынок сократился в объемах? По словам председателя БАА, причины те же, что и в других отраслях, – пандемия и политический кризис: «По рынку сильно ударило отсутствие кредитов. Это нанесло мощный удар по спросу и продажам. Хотя начинался год неплохо, в марте даже был рекордный всплеск продаж, когда на фоне обвала белорусского рубля белорусы ринулись в автоцентры за машинами, подешевевшими в валюте на четверть».





Второй квартал прошлого года был провальным: из-за пандемии продажи резко обвалились, затем случилось некоторое оживление, а в августе в дело вступил политический кризис – и к концу года белорусские автодилеры пришли с неутешительным результатом. Правда, не все: из 33 брендов, представленных на рынке новых автомобилей, семь добились роста продаж! Самым впечатляющим стал результат Citroen, который нарастил продажи сразу на 68 %! Правда, это позволило ему занять лишь 14-е место в рейтинге, так как сравнительная база была низкой. А вот проблемы Mitsubishi, показавшей в процентном отношении худший результат (-88 %), по словам председателя БАА, вероятно, объясняются тем, что бренд сменил в Беларуси дилера.





Куда более внушительными выглядят итоги белорусско-китайского автомобиля. Geely нашел на 33 % больше отечественных покупателей (второе место по росту продаж) и с результатом 9200 машин вплотную приблизился к «Ладе», второй год возглавляющей рейтинг.





Понятно, многие скептически относятся к результатам продаж Geely, мол, эти машины в основном покупают не частники, а госпредприятия и учреждения. Так ли это? «На фоне падающего рынка Geely показал себя с наилучшей стороны – по росту продаж и доли рынка он вырос до 17,4 %. Это очень впечатляющая цифра. И, насколько я знаю, сегмент физлиц у него более 60 %. Это о многом говорит: значит, информационный фон вокруг бренда позитивный. Есть некоторые вопросы по качеству, но тот же Atlas зарекомендовал себя хорошо. И новые модели – Coolray и Tugella – заслужили хорошие отзывы», – рассказал Сергей Михневич.





Физлица поднимают спрос





«Белорусы и рынок» решила проверить информацию и обратилась на завод «БелДжи». Начальник отдела маркетинга и рекламы Владимир Подымако рассказал, что действительно, доля физлиц, приобретающих Geely на белорусском рынке, составляет 60 %: «По российскому рынку, на который мы поставили 13 512 машин на 188,7 млн долларов, у нас данных нет. В модельном ряду в Беларуси больше всего было продано Geely Atlas – 3235 автомобилей. Несмотря на пандемию, удалось на треть нарастить объемы продаж на отечественном рынке».





Хотя на «БелДжи» напирают на рост продаж, от запланированных результатов они далеки. Их в сентябре 2019-го обнародовал первый заместитель министра промышленности Беларуси Геннадий Свидерский: «У нас еще нет утвержденного плана, но мы уже видим его основу – это будет в пределах 30–35 тысяч машин. Надеемся, что около 10 тысяч будет реализовано у нас в стране, и 20-25 тысяч – на экспорт, в основном в РФ. Но уже в этом году мы провели переговоры и с Казахстаном, и с Арменией. Ведем переговоры с Украиной, есть наработки по поставке ряда машин в Литву». А в январе 2020-го Владимир Подымако подтвердил слова замминистра, отметив, что компания планирует выйти на третье место, нарастив продажи до 10 тысяч. Добиться этого планировали за счет новой модели – кроссовера Geely SX11 (Coolray), и льготных кредитных программ.





Как видно из статистики, на российском рынке продано чуть более 50 % от запланированного. «Мне кажется, что в прошлом году в России Geely продалось меньше, потому что там действовали более жесткие пандемические ограничения, и они сказались не только во II квартале. Сейчас же российский рынок растет, и, насколько я слышал, спрос на Geely превышает возможности предприятия», – рассказал Сергей Михневич.





Кредитный тормоз





Слова председателя Белорусской автомобильной ассоциации подтвердил и Владимир Подымако: «Сейчас спрос действительно превышает предложение как на нашем рынке, так и на рынке РФ. Высокий спрос на модели Coolray и Tugella, очень хорошо продается Atlas и GS. Что касается планов продаж на 2021 год, то в Беларуси они на уровне 2020 года – 9 тыс. машин. План продаж в РФ – 18 тысяч. За I квартал поставлено на отечественный рынок более 1300 автомобилей, на российский – более 3500».





Исходя из итогов продаж в I квартале, в компании надеются на бурный рост рынка (и белорусского, и российского) до конца года. Ведь продав за 3 месяца менее 5 тыс. авто, «БелДжи» для выполнения годовых планов необходимо реализовывать в трех оставшихся кварталах по 7,5 тыс. машин.





А как обстоят дела на отечественном авторынке в 2021 году? Оправился ли он от нокдауна 2020-го? «Первый квартал этого года показал дальнейшее падение рынка, и оно стало еще более серьезным, чем мы ожидали, – 43,5 %. Если в прошлом году за это время было продано 16 032 машины, то в этом – лишь 9057. По степени падения этот квартал можно сравнить со II кварталом года минувшего, когда из-за пандемии продажи обвалились на 40 %. Но то, что происходит сейчас, пугает даже больше, потому что страна не испытывает такого пандемийного шока, как ранее, хотя количество заболевших по-прежнему велико и идет третья волна. По нашему мнению, основная причина спада на авторынке в том, что власти продолжают вести жесткую финансовую политику в отношении кредитования. А так как у подавляющего большинства покупателей нет полной суммы на новый автомобиль, то они вынуждены откладывать покупку или же обращать свой взор на вторичный рынок. Эту версию подтверждает и то, что поднялись цены на автомобили с пробегом и наблюдается определенный дефицит таких машин, продаваемых автодилерами: без кредита среднему покупателю не под силу приобретение нового авто», – рассказал Сергей Михневич.





По его словам, хотя полной статистики нет (ее в ассоциацию представляют лишь две трети дилеров), эксперты утверждают, что более 60 % новых машин были куплены при помощи либо кредита, либо лизинга. Причем лизинг резко набрал обороты осенью, после отмены кредитования – он был привлекательнее рублевых банковских кредитных предложений. «Лизинг продолжает превалировать в выборе клиентов, и подобные сделки встречаются в два-три раза чаще, чем кредитные. Но общая их доля, по нашим оценкам, упала ниже 50 %, то есть люди стали рассчитывать только на свой карман. И сокращение продаж во многом связано с тем, что таких людей не много», – сказал председатель БАА.





Прогноз без особого оптимизма





Чего ждать в ближайшем квартале на белорусском и российском рынках? «Российский рынок, в отличие от белорусского, растет. Там совершенно иная ситуация, а мы падаем. И хотя март оказался более живым по сравнению с февралем – продано более 4 тыс. машин, – на фоне санкций, обострения политических и экономических проблем в стране усиливаются инфляционные ожидания. Во II квартале мы не ждем серьезного роста, но, учитывая то, что во II квартале 2020-го, на фоне пандемического шока, продажи обвалились более чем на 40 %, в сравнении с ним, если в стране не случатся какие-нибудь шоки, итоги апреля – июня 2021-го могут быть неплохими. Теоретически рынок может стабилизироваться на уровне марта и I квартала. Если же случится какая-нибудь резкая девальвация, обвал, то рынок продолжит падать дальше», – считает Сергей Михневич.





А сможет ли Geely нарастить продажи? «Я бы не строил больших планов на белорусский рынок: он несколько специфичен и по объему несопоставим. Есть шанс, и неплохой, нарастить объемы на российском рынке. Вроде неплохие машины по качеству и по соотношению цена-качество. Вопрос в том, какие у Geely программы поддержки в РФ. Если удастся наладить взаимоотношения с российскими банками, это серьезно усилит их позиции», – сказал председатель БАА.





«В этом году на рынке будет продаваться Coolray, GS, Tugella, Atlas; 70 % текущих продаж – кредит и лизинг. В середине года выйдет модель Atlas PRO. В конце года планируются продажи электромобилей модели Geometry C. Ориентировочная цена – 30 тыс. долларов. Прорабатываются новые рынки: Узбекистан, Казахстан, Украина, Сербия», – поделился планами Владимир Подымако.