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Маргелов: «Тяжелое положение не только «На Немиге», а почти у всех – кроме ЦУМа»

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов прокомментировал «Салідарнасці» закрытие крупнейшего торгового дома и банкротство сети «Домашний».

Маргелов: «Тяжелое положение не только «На Немиге», а почти у всех – кроме ЦУМа»
Фото lookmytrips.com
Знаменитый торговый дом «На Немиге» после реорганизации объединят с универмагом «Беларусь». Какими могут быть причины такого шага?  

– Причина понятна: почти наверняка она экономическая. Отдельно взятый промтоварный магазин (хотя он не только промтоварный) не смог выдержать конкуренцию. Все-таки с государственными магазинами подобное происходит нередко. Хотя этот универмаг имел свое лицо, было то, что можно было купить только там, – сказал в экспресс-комментарии «Салідарнасці» Виктор Маргелов. – Финансов у принимающей стороны (универмага «Беларусь» – С.) побольше, но вопрос, насколько эффективно они смогут работать.

Как в целом можно оценить эффективность государственной торговли? В центре Минска продолжают работать такие известные объекты как ГУМ, ЦУМ и ТЦ «Столица».

– Насколько я знаю, у всех достаточно тяжелое положение, кроме может быть ЦУМа, – отметил Маргелов.

Он считает, что на это есть и объективные причины.

– Государственные торговые объекты, пусть они даже большие, чем отличаются от негосударственных? Во-первых, они обременены дополнительными обязательствами – продавать больше белорусских товаров. Во-вторых, они, если говорить о реализации продуктов питания, ведут, как правило, менее агрессивную политику по закупкам. Если крупнейшие частные сети прессуют поставщиков, выбивая у производителей товары чуть ли не за полцены, то государственные объекты не настолько агрессивны, – рассказал Маргелов.

Правильно ли что государство занимается бизнесом в торговле?

– В 90-х все дружно кричали, что частник эффективнее. Потом в начале 2000-х мы попали на экономический форум в Польше, и там местные предприниматели достаточно доходчиво объяснили: результативность деятельности предприятия зависит не от формы собственности, а от системы управления. Проблема в том, что в Беларуси на государственных предприятиях не могут наладить эффективную систему управления, – считает Маргелов.

С другой стороны, наблюдаются проблемы и у частных торговых предприятий. Например, совсем недавно обанкротилась сеть «Домашний», ее владелец в бегах. Откуда проблемы у частников?

– Когда речь идет о проблемах крупнейших сетей, то нужно искать второе дно, возможно это не только экономика. Не стал бы исключать, что в отдельных случаях эти банкротства осознанные: по каким-то причинам деньги выводятся и потом объявляется банкротство, – не исключает Маргелов. – Торговая сеть может разоряться десятилетиями, она не падает быстро. Также удивительно, как некоторые торговые сети после разорения быстро переходят в руки других. Что навевает мысли о том, не было ли предварительной договоренности о таких действиях.

Кто в таких ситуациях страдает больше всех?

– Поставщики. Если взять сеть «Домашний», то обманутыми оказалось очень много поставщиков, в том числе и табачники, и производители алкоголя, отгрузившие крупные партии – подытожил собеседник «Салiдарнасцi».
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