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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Белорусский рубль падает ко всем основным валютам

На открытии торгов на БВФБ 28 апреля 2021 года подорожали доллар и евро.


Так, доллар подорожал на 0,07 копейки до 2,5653 рубля. Объём торгов на данный момент $2,7млн.

Евро подорожал на 0,02 копейки до 3,0952 рубля, при объеме торгов в 0,4млн. евро.

Российский рубль подорожал на 0,37 копейки до 3,4221 рубля (за 100 российских рублей). Объём торгов достиг 400,5 млн. российских рублей.
Источник: АФН
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