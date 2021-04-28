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Стало известно, как девальвация ударила по банкам Беларуси

Нацбанк обнародовал много интересных фактов.



Нацбанк РБ дал статистику по финансам банковской системы на 1 апреля. В представленной информации есть много интересных фактов о жизни коммерческих банков.

За 1 квартал 2021 года заметно вырос уставный фонд банковской системы — с 5,845 до 6,640 млрд BYN. Почти весь рост объясняется докапитализацией Беларусбанка.

В январе—марте система получила 335,4 млн BYN прибыли. В 1 квартале 2020-го прибыль была ниже — 208,8 млн BYN. Заметный рост прибыли можно связать с послаблениями, которые НБРБ предоставил банкам прошлой весной.

Это видно по кратному падению чистых отчислений в резервы — с 475,5 до 135,7 млн BYN. Вполне вероятно, не будь послаблений от регулятора, прибыль банков упала бы, а не выросла.

С другой стороны, у банков в разы снизился чистый доход по валютным операциям — с 251,4 до 78,4 млн BYN. Это объясняется гораздо меньшей курсовой волатильностью в начале 2021 года.

Банк развития представляет собой особый тип кредитно-финансовой организации РБ. На 1 апреля банки держали в нем 3,350 млрд BYN, а клиенты — 1,222 млрд BYN. Также БРРБ имел обязательства по облигациям на 4,128 млрд BYN.

За счет этих денег финансировались социально значимые проекты. В 1 квартале 2020—2021 гг. Банк развития сработал прибыльно. В 2021-м прибыль составила 77,3 млн BYN, в 2020-м — 53,1 млн BYN.

Это произошло на фоне резкого снижения чистых отчислений в резервы — с +37,3 млн BYN в 2020-м до минус 18,2 млн BYN в 2021-м. В 2020 году регулятор начал представление ликвидности банкам в рамках так называемых антикризисных линий.

Если на 1 апреля 2020-го остатки средств НБРБ в системе составляли всего 96,3 млн BYN, то к 1 июля они возросли до 464,9 млн BYN, к 1 октября — до 1,555 млрд BYN. На 1 января 2021 года остатки нацбанковских ресурсов достигли 2,082 млрд BYN.

К 1 апреля этот объем сохранился. Очевидно, что трудно говорить о нормализации в банковской системе, когда в ней содержится такая значительная поддержка от регулятора.

Об этом же говорят сохранение регуляторных послаблений НБРБ и ограничение выдачи кредитов овернайт, которое длится с августа прошлого года, пишут banki24.by.

На 1 апреля самым крупным получателем ресурсов НБРБ стал Беларусбанк (1,287 млрд BYN). На ту же дату Белгазпромбанк имел обязательства в 290,8 млн BYN, Белагропромбанк — 186,9 млн BYN, Белинвестбанк — 87 млн BYN, Банк ВТБ — 66,5 млн BYN, Банк Дабрабыт — 38,1 млн BYN, Альфа-Банк — 26,6 млн BYN, МТБанк — 21,6 млн BYN, БНБ-Банк — 18,2 млн BYN, Паритетбанк — 12,3 млн BYN, Банк БелВЭБ — 10,2 млн BYN, Франсабанк — 8,9 млн BYN, БТА Банк — 8,2 млн BYN, БПС-Сбербанк — 5,7 млн BYN, Банк Решение — 4,4 млн BYN, Технобанк — 4,1 млн BYN, Приорбанк — 3,5 млн BYN, Цептер Банк — 1,8 млн BYN.
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