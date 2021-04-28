



В Беларуси внесены изменения в порядок повышения зарплаты в зависимости от роста производительности труда, сообщает Министерство труда и социальной защиты.





Это предусмотрено постановлением №243 Совета министров от 23 апреля 2021 года. Документом вносятся изменения в пункт 1 постановление № 744 "Об оплате труда работников". Данным пунктом определены условия повышения заработной платы работников госорганизаций – они связаны с ростом производительности труда.





С 1 мая руководители госорганизаций получили право:





- изменять размеры оплаты труда и (или) структуру зарплаты работникам в пределах общего размера оплаты труда, установленного локальными правовыми актами и трудовыми договорами. То есть, можно повышать зарплату и без привязки к производительности, если это не выходит за "зарплатный" бюджет.





- повышать размеры оплаты труда работников обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс (условие – соотношение роста производительности труда и номинальной начисленной среднемесячной заработной платы более 1,0 в этом обособленном подразделении). Таким образом, если в конкретном подразделении высокая производительность труда, его работники могут рассчитывать на повышение зарплаты, даже если в целом по организации производительность хромает.





- один раз за календарный год изменить показатель, используемый для расчета производительности труда — согласовав это с вышестоящей организацией (для расчета производительности берут выручку от реализации продукции, товаров (работ, услуг) или добавленную стоимость на одного среднесписочного работника).





В Минтруда считают, что новшества позволят "более гибко принимать решения о повышении размеров оплаты труда", а также будут способствовать сохранению мотивации в обеспечении роста производительности труда", пишет Sputnik.















