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В Беларуси внесены изменения в порядок повышения зарплаты

Регулирование размеров оплаты труда работников госорганов и организаций меняется с 1 мая. Минтруда считает, что новшества позволят сохранить мотивацию работников в обеспечении роста производительности труда.


В Беларуси внесены изменения в порядок повышения зарплаты в зависимости от роста производительности труда, сообщает Министерство труда и социальной защиты.

Это предусмотрено постановлением №243 Совета министров от 23 апреля 2021 года. Документом вносятся изменения в пункт 1 постановление № 744 "Об оплате труда работников". Данным пунктом определены условия повышения заработной платы работников госорганизаций – они связаны с ростом производительности труда.

С 1 мая руководители госорганизаций получили право:

- изменять размеры оплаты труда и (или) структуру зарплаты работникам в пределах общего размера оплаты труда, установленного локальными правовыми актами и трудовыми договорами. То есть, можно повышать зарплату и без привязки к производительности, если это не выходит за "зарплатный" бюджет.

- повышать размеры оплаты труда работников обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс (условие – соотношение роста производительности труда и номинальной начисленной среднемесячной заработной платы более 1,0 в этом обособленном подразделении). Таким образом, если в конкретном подразделении высокая производительность труда, его работники могут рассчитывать на повышение зарплаты, даже если в целом по организации производительность хромает.

- один раз за календарный год изменить показатель, используемый для расчета производительности труда — согласовав это с вышестоящей организацией (для расчета производительности берут выручку от реализации продукции, товаров (работ, услуг) или добавленную стоимость на одного среднесписочного работника).

В Минтруда считают, что новшества позволят "более гибко принимать решения о повышении размеров оплаты труда", а также будут способствовать сохранению мотивации в обеспечении роста производительности труда", пишет Sputnik.
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