В торговом доме «На Немиге» сейчас ничто не предвещает закрытия. Ассортимент есть во всех отделах, продавцы работают, закрыт «на инвентаризацию» только отдел тканей. Тем не менее на дверях висит объявление: «С 28 апреля универмаг не работает по техническим причинам». Не работает с этого времени и интернет-магазин универмага, а также магазин продовольственных товаров, кафе.





В администрации торгового дома «На Немиге» TUT.BY сказали , что срок, на который магазин будет закрыт, неизвестен. Техническая причина закрытия — замена касс.





В универмаге продавцы рассказали, что магазин закрывается не на все время, а на несколько дней, возможно, дня на три. Одна из продавщиц также сказала, что в это время будут менять кассы.





Фото: Майя Кохно, TUT.BY





Но корреспонденту «Комсомольской правды» сказали , что причина закрытия — реорганизация торгового объекта, и торговый дом теперь будет принадлежать универмагу «Беларусь».





В администрации универмага «Беларусь» TUT.BY рассказали: в прошлый четверг было принято решение Мингорисполкома об объединении двух торговых предприятий.





— ТД «На Немиге» будет работать, но его юридическим лицом станет универмаг «Беларусь», — пояснил директор универмага Николай Завалей. — Магазин на Немиге закрывается временно, на пару дней. Решаются формальности: нужно исключить юридическое лицо ТД «На Немиге» из единого регистра. Потом продолжит работать, все будет хорошо.



