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Торговый дом «На Немиге» закрывается. Срок, на который магазин будет закрыт, неизвестен

Торговый дом «На Немиге» с 28 апреля закрывается, но на время. Магазин и дальше продолжит работать, но после реорганизации он объединится с универмагом «Беларусь».

В торговом доме «На Немиге» сейчас ничто не предвещает закрытия. Ассортимент есть во всех отделах, продавцы работают, закрыт «на инвентаризацию» только отдел тканей. Тем не менее на дверях висит объявление: «С 28 апреля универмаг не работает по техническим причинам». Не работает с этого времени и интернет-магазин универмага, а также магазин продовольственных товаров, кафе.

В администрации торгового дома «На Немиге» TUT.BY сказали, что срок, на который магазин будет закрыт, неизвестен. Техническая причина закрытия — замена касс.

В универмаге продавцы рассказали, что магазин закрывается не на все время, а на несколько дней, возможно, дня на три. Одна из продавщиц также сказала, что в это время будут менять кассы.

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Но корреспонденту «Комсомольской правды» сказали, что причина закрытия — реорганизация торгового объекта, и торговый дом теперь будет принадлежать универмагу «Беларусь».

В администрации универмага «Беларусь» TUT.BY рассказали: в прошлый четверг было принято решение Мингорисполкома об объединении двух торговых предприятий.

— ТД «На Немиге» будет работать, но его юридическим лицом станет универмаг «Беларусь», — пояснил директор универмага Николай Завалей. — Магазин на Немиге закрывается временно, на пару дней. Решаются формальности: нужно исключить юридическое лицо ТД «На Немиге» из единого регистра. Потом продолжит работать, все будет хорошо.
tut.by
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