



А в реальности с 2010 по 2020 г. численность персонала сократилась:





на Светлогорском ЦКК – с 3021 до 2726 человек,

на Борисовском ДАК – с 732 до 637,

на Фандок-с 2232 до 1152,

на Гомельдреве – с 3296 до 2196,

на Ивацевичдреве – с 1072 до 944,

на Витебскдреве – с 2174 до 864,

на бумажной фабрике ” Спартак — – с 574 до 517,

на заводе “Альбертин” – с 1100 до 812,

на Борисовдреве – с 1146 до 698,

на Мостовдреве – с 2026 до 1527,

на беларуских обоях (Белобои) – с 2788 до 959,

на Речицадреве – с 1339 до 1335.





Воропаевский ДОК, Мозырдрев, Барановичидрев, Забудова попадали в различные стадии банкротства, в 2010 г. там работали 208, 399, 382 и 1822 человека соответственно.



