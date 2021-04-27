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Reuters: Нефтяные компании России могут наказать - если продолжат работу с белорусским бизнесом

Российские нефтяные компании могут прекратить поставки на белорусские нефтеперерабатывающие заводы из-за санкций США, сообщает агентство Reuters, ссылающееся на свои источники.

Reuters: Нефтяные компании России могут наказать - если продолжат работу с белорусским бизнесом
Иллюстративное фото "Вестника Нафтана"​
Они обеспокоены тем, что могут быть наказаны, если продолжат работу с белорусским бизнесом.

В частности, упоминаются российские "Роснефть" и "Сургутнефтегаз", которые якобы не планируют поставлять нефть "Нафтану" в мае 2021-го. В "Татнефти"," Русснефти" и "Нефтисе", которые также поставляют на "Нафтан" сырье, говорят, что ждут "решения начальника".

Россия поставляет "Нафтану" 5,5 млн баррелей нефти в месяц, и четыре источника заявили, что сейчас ожидают перенаправления объема в морские порты на экспорт.

Reuters отмечает, что в "Белнефтехиме" от комментариев отказались.

О том, что США возобновляют санкции против "Белнефтехима" и еще 8 госпредприятий, стало известно 19 апреля. Уже в начале лета сотрудничество с ними должно быть прекращено. Основанием для американских санкций стало "систематическое нарушение прав человека в Беларуси" и отказ официального Минска освободить политзаключенных (их более 350).
euroradio.fm
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