Reuters: Нефтяные компании России могут наказать - если продолжат работу с белорусским бизнесом
Российские нефтяные компании могут прекратить поставки на белорусские нефтеперерабатывающие заводы из-за санкций США, сообщает агентство Reuters, ссылающееся на свои источники.
Иллюстративное фото "Вестника Нафтана"
Они обеспокоены тем, что могут быть наказаны, если продолжат работу с белорусским бизнесом.
В частности, упоминаются российские "Роснефть" и "Сургутнефтегаз", которые якобы не планируют поставлять нефть "Нафтану" в мае 2021-го. В "Татнефти"," Русснефти" и "Нефтисе", которые также поставляют на "Нафтан" сырье, говорят, что ждут "решения начальника".
Россия поставляет "Нафтану" 5,5 млн баррелей нефти в месяц, и четыре источника заявили, что сейчас ожидают перенаправления объема в морские порты на экспорт.
Reuters отмечает, что в "Белнефтехиме" от комментариев отказались.
О том, что США возобновляют санкции против "Белнефтехима" и еще 8 госпредприятий, стало известно 19 апреля. Уже в начале лета сотрудничество с ними должно быть прекращено. Основанием для американских санкций стало "систематическое нарушение прав человека в Беларуси" и отказ официального Минска освободить политзаключенных (их более 350).
20:06 27/04/2021
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