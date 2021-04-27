Они обеспокоены тем, что могут быть наказаны, если продолжат работу с белорусским бизнесом.





В частности, упоминаются российские "Роснефть" и "Сургутнефтегаз", которые якобы не планируют поставлять нефть "Нафтану" в мае 2021-го. В "Татнефти"," Русснефти" и "Нефтисе", которые также поставляют на "Нафтан" сырье, говорят, что ждут "решения начальника".





Россия поставляет "Нафтану" 5,5 млн баррелей нефти в месяц, и четыре источника заявили, что сейчас ожидают перенаправления объема в морские порты на экспорт.





Reuters отмечает, что в "Белнефтехиме" от комментариев отказались.





О том, что США возобновляют санкции против "Белнефтехима" и еще 8 госпредприятий, стало известно 19 апреля. Уже в начале лета сотрудничество с ними должно быть прекращено. Основанием для американских санкций стало "систематическое нарушение прав человека в Беларуси" и отказ официального Минска освободить политзаключенных (их более 350).



