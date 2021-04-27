Миссия техподдержки ВАО АЭС будет работать на БелАЭС до 30 апреля

"Цели миссии - обмен опытом, изучение лучших практик по вопросам проведения обходов рабочих мест и наблюдения за проведением работ", - цитирует сообщение interfax.by





В состав экспертной группы, помимо представителей ВАО АЭС, входят специалисты АО "Концерн Росэнергоатом".





Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".





Физпуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первую половину 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года. Готовность первого энергоблока Минэнерго оценивает на уровне 99%, второго - 80%.



