Журнал Time впервые составил список 100 самых влиятельных компаний, в который вошли ведущие социальные сети, технологические корпорации, фармацевтические гиганты, стриминговые сервисы. Рейтинг опубликован во вторник на сайте журнала.





Перечень формировали в зависимости от того, "какие компании определяют будущее". "Этот вопрос лежит в основе первого списка 100 самых влиятельных компаний по версии Time", - отмечается в сообщении издания. "В результате мы получили разноплановый список из 100 компаний, начиная с технологических стартапов, которые разрабатывают передовые методы перехода на криптовалюты, переосмысливая будущее денег, и заканчивая фармацевтическими титанами, которые создают вакцины завтрашнего и сегодняшнего дня", - указывают авторы.





В число наиболее влиятельных компаний по версии Time вошли уже давно занявшие передовые позиции на рынке социальных медиа Facebook и Twitter, снискавшие популярность в последние годы TikTok, Zoom и Clubhouse. Ожидаемо нашли отражение в рейтинге такие крупные американские технологические компании, как Apple, Google, Microsoft и Amazon. Попали в список Tesla и SpaceX предпринимателя Илона Маска.





Журнал включил в перечень китайские Alibaba и Huawei, японскую Sony Group, южнокорейскую Samsung, американский стриминговый видеосервис Netflix, шведскую музыкальную платформу Spotify и киностудию Disney, пишет ТАСС.





В условиях пандемии составители рейтинга не могли обойти вниманием фармацевтические компании, разрабатывающие и производящие вакцины от нового коронавируса. Так, в список 100 влиятельных компаний вошли американские Moderna, Johnson & Johnson, а также американо-германский консорциум Pfizer и BioNTech. Вместе с ними в рейтинг включены компании, работающие в сферах энергетики, финансов, логистики, производители игрушек, мебели, спортивного инвентаря и множество других.



