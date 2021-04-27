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ФАС оштрафовала Apple на $12 млн

Компанию обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила на Apple оборотный штраф в размере более $12 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Это произошло после заявления "Лаборатории Касперского", говорится в сообщении ведомства.

"26 апреля 2021 года ФАС России наложила на Apple Inc. оборотный штраф в размере более 906 млн рублей (более $12) за нарушение антимонопольного законодательства", - цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что в августе 2020 года ФАС завершила рассмотрение дела в отношении Apple Inc. по заявлению АО "Лаборатория Касперского". Компанию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS. По данным ФАС, Apple совершала действия, которые привели к предоставлению преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов - приложений "родительского контроля".
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