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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Введена ответственность за продажу товаров «недружественных компаний» в Беларуси

Нарушающих запрет на реализацию запрещенных товаров привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.

На МАРТ, МНС и территориальные органы возложен контроль за реализацией на территории Беларуси запрещенных товаров, пишет belnovosti.by

Будут подключены и подразделения Госкомитета по стандартизации, Минздрав, облисполкомы и Мингорисполком.

Об этом проинформировали в МАРТ, разъясняя алгоритм работы для субъектов торговли с учетом постановления Совмина от 23 апреля. Согласно документу, в стране принимаются спецмеры к товарам, включенным в перечень запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси.

В случае выявления запрещенных товаров в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернете ведущим такую торговлю лицам будет выдаваться предписание на запрет реализации, – сообщили в МАРТ.

По данным министерства, к ответственности привлекут лиц, нарушающих запрет на реализацию запрещенных товаров.
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