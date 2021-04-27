Россельхознадзор запретил к ввозу в РФ 5 тонн удобрений из Беларуси

В фитосанитарном карантинном пункте «Долосцы» в Себежском районе (РФ) на границе с РБ сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретили к ввозу 5 тонн удобрений растительного и животного происхождения.