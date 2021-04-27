Россельхознадзор запретил к ввозу в РФ 5 тонн удобрений из Беларуси
В фитосанитарном карантинном пункте «Долосцы» в Себежском районе (РФ) на границе с РБ сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретили к ввозу 5 тонн удобрений растительного и животного происхождения.
Экспортёром продукции согласно товаротранспортным документам являлось белорусское предприятие, которое расположено в Минской области, специализирующееся на производстве органоминеральных удобрений и оптовых поставках торфа. Данный груз импортировался в адрес юридического лица, которое зарегистрировано в Санкт-Петербурге.
Инспектором было выявлено отсутствие фитосанитарного сертификата на подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска, пишет newsbel.by.
11:56 27/04/2021
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