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Дискаунтеры не смогут делать наценку более 20% с 8 июля

Официально опубликована ранее обсужденная классификация торговых объектов. Это означает, в частности, что с 8 июля 2021 года дискаунтеры не смогут продавать товары с наценкой более 20%.

Фото: PRvision

Под дискаунтером с этой даты будет подразумеваться магазин торговой площадью от 250 до 2500 кв. метров, пишет Office Life. Товары там должны продаваться «по более низким ценам», размещаться на складском оборудовании (стеллажах, поддонах и т. п.) и, как правило, в упаковке изготовителя.

Алкомагазины, согласно новой классификации, должны быть площадью от 50 «квадратов». Однако в документе есть ремарка:

В случаях, установленных законодательством, магазин может иметь меньшую торговую площадь.

Секонд-хенды в итоге получили следующее определение:

Непродовольственный магазин с комбинированным ассортиментом товаров с торговой площадью 10 и более квадратных метров, в котором преимущественно реализуется узкий ассортимент бывших в употреблении непродовольственных товаров.
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