Налоговая нашла странную службу такси: 800 машин, всего 1 работник и ни одного кассового аппарата
Налоговая (а конкретно — Управление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам) обнаружила в Минске странную службу такси. Налоговики зашифровали ее как ООО «К». Так вот, у нее очень много машин, очень мало работников и еще меньше обязательных кассовых аппаратов.
В ходе проведенного анализа информации, управление обратило внимание на ООО «К», которое в своей деятельности использует более 800 автомобилей-такси, пишет the-village.me. При этом ни одного кассового суммирующего аппарата, в том числе совмещенного с таксометром, за данным обществом не числится.
С наемными работниками картина аналогичная: согласно сведений ФСЗН, в ООО «К» числится только 1 работник, он же и учредитель…
Но и это еще не все. Объем незадекларированной выручки таков, что сумма недоплаченных налогов намного превышает 2.000 базовых величин, а это уже повод для уголовного преследования.
Информация в отношении данной организации незамедлительно направлена в районную налоговую инспекцию, в которой будет рассмотрен вопрос о доначислении причитающихся сумм налогов.
08:56 27/04/2021
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