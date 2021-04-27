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«Пружина выскочит»: экономист предсказал повышение цен на ряд товаров в Беларуси

Торговля и производители будут вынуждены компенсировать убытки.

«Пружина выскочит»: экономист предсказал повышение цен на ряд товаров в Беларуси
В Беларуси заморожены цены на ряд товаров, однако там, где нет госрегулирования, они заметно растут. Какой будет динамика инфляции в Беларуси? Сайт Charter97.org обсудил это с доктором экономических наук Борисом Желибой

— Если на какие-то товары нет госрегулирования — значит цены растут в силу инфляции. Цены, которые были зафиксированы, стоят на месте, что дает дополнительный импульс для роста цен других товаров.

Торговле все равно нужно получать какую-то прибыль, быть рентабельной, поэтому она начинает отыгрывать эту фиксацию и повышать цены на товары, которые не были заморожены властями. 

— Эффективны ли в наше время такие ограничения? Как они бьют по производителям и сетям?

– Естественно, фиксация цен имеет отрицательные последствия. Для потребителей она вроде бы и приемлема, потому что цены на товары не дорожают, но для торговли и производителей — наоборот, они недополучают прибыль. Как говорится, фиксация цен, – это острое оружие.

В целом, нам, населению, по этим ценам нормально живется, а вот производителям и торговле —нет, поэтому для сохранения рентабельности они начинают компенсировать эти убытки повышением цен на другие товары.

В итоге мы не выигрываем. Выигрывают только те, у кого корзина товаров более бедная, которая сводится к товарам первой необходимости.

– Можно ли ожидать, что в один момент цены на «замороженную» продукцию взлетят?

– Конечно, это показывает практика. Если вы фиксируется цены, то пружина действует, пытается вырваться наружу. Когда придет время освободить цены, а их нельзя фиксировать на более чем 90 дней, то, как говорят, пружина начинает выпрямление и будет скачок цен именно на те товары, которые держали административным путем.

– Подобные административные действия могут сказаться на качестве продукции?

– О качестве говорить сложно, потому что цены фиксируют на небольшой период. Прямого отношения к качеству это не имеет. Качество дает производитель, но, естественно, если он недобирает прибыли, то в конечном счете у него остается меньше средств, чтобы модернизировать производство, а если не модернизируешь производство, то страдает качество.

– Какие яркие примеры отрицательного последствия таких ограничительных мер вы могли бы привести.

— Самый яркий — когда с полок магазина начинает исчезать товар, потому что он относительно дешевый и население начинает разбирать продукцию. Таких ситуаций у нас давно не было, но если вспомнить 90-е годы или погрузиться в годы советской экономики, то она там была абсолютно дефицитной. Такой ситуации допускать нельзя.

В последние годы власти извлекли уроки и долгую фиксацию не делают. Как только начинает появляться дефицит, то власти сразу же отпускают цены. Последние месяцы я не помню, чтобы у нас были пустые полки, во всяком случае в столице или региональных городах. Что касается периферии — то это я не знаю, может, люди вспомнят об этом.

– В интернете стали появляться фотографии полупустых полок в магазинах. Может, это те самые случаи?

— Я думаю, что эти фотографии не из Минска. Может, в периферийных небольших городах или поселках, где могут быть такие дефициты. Естественно, наши журналисты и люди смышленые — сразу выхватывают эти кадры и публикуют. Будем считать, что дефицит пока не приобрел всеобщий характер, но властям стоит об этом задуматься. На периферии тоже живут люди.
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