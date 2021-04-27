FINANCE.TUT.BY составил подборку майских изменений, которые могут повлиять на толщину кошельков белорусов.





Удар по «недружественному» импорту





5 мая заработает список запрещенных для ввоза в Беларусь товаров, в него попала продукция групп компаний LIQUI MOLY, ŠKODA AUTO и BEIERSDORF (в том числе торговая марка NIVEA).





Торговле, у которой к этому числу будут остатки запрещенных товаров, нужно приостановить их оптовую и (или) розничную продажу. Потом есть 5 рабочих дней, чтобы провести инвентаризацию остатков (в том числе остатков во вскрытой потребительской

упаковке). После этого в течение 5 рабочих дней после инвентаризации в МНС надо предоставить два экземпляра описи.





У ритейла есть 60 календарных дней, чтобы промаркировать остатки товаров. Когда на товар будет нанесена платная маркировка, их можно начинать продавать. Срок реализации не указан. По всей видимости, пока не продадут.





Урежут максимальную сумму по наличным платежам





С 3 мая власти снизят максимальную сумму по наличным платежам за товары и услуги, которые физлица получают у юрлиц и ИП. Потолок по одному платежу наличными будет снижен с 1 тысячи базовых величин до 500 базовых величин (с 29 000 до 14 500 рублей).





Тунеядцам придется платить по полным тарифам за отопление и газ





С 1 мая с тех, кто попал в базу тунеядцев и у кого есть в собственности жилье, планируют взимать плату по экономически обоснованным тарифам за газоснабжение и отопление (сейчас — только за горячую воду).





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





Чиновники по-прежнему не озвучивают, сколько человек в целом по стране находятся в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают «потяжелевшие» жировки. К примеру, в Минске в конце декабря прошлого года насчитали 67 тысяч тунеядцев.





Подорожают некоторые кредиты





Нацбанк на май пересмотрел такой показатель, как расчетная величина стандартного риска (РВСР). Проще говоря, это процентный потолок по вкладам и займам, которого придерживаются банки. Для кредитов этот показатель повысили для физлиц с 16,37% до 17,13%.





К РВСР в некоторых банках привязаны процентные ставки по кредитам на недвижимость и на автомобили на общих условиях. То есть с 1 мая банки должны изменить процентные ставки по отдельным кредитам.





Однако нужно учитывать, что далеко не все банки возобновили выдачу кредитов, в том числе на недвижимость и автомобили.





Перенос рабочего дня и длинные выходные





В Беларуси будут выходные с субботы 8 мая по вторник 11 мая. Рабочий день с 10 мая перенесли на субботу, 15 мая. 11 мая у православных будет Радуница.





Из-за этого власти, по всей видимости, скорректируют графики выплаты пенсий и пособий.





Скидка для пенсионеров на билеты на поезда





Для пенсионеров с 1 мая введут привычную 50-процентную скидку на проезд в поездах региональных линий экономкласса. Льгота будет действовать до конца октября — на время сезонных сельскохозяйственных работ. Ранее в декабре прошлого года повысили стоимость проезда в поездах.



Успеть уплатить подоходный налог





Белорусам, которые в 2020 году получили доходы, подлежащие декларированию, и по которым насчитали подоходный налог, надо уплатить его до 1 июня (включительно).





Просрочка по уплате налога, если размер неуплаты превышает одну базовую, влечет за собой штраф в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой (14,5 рубля).





Узнаем, вырастут ли социальные пенсии и пособия на детей





С 1 мая пересмотрят размер прожиточного минимума (БПМ) и минимальные потребительские бюджеты. К БПМ привязаны размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, а также некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей. Если бюджет прожиточного минимума повысят, то вырастут, соответственно, также эти пенсии и пособия.





К примеру, социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, сейчас составляет 131,44 рубля, а минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты) — 65,72 рубля.





Вырастут цены на сигареты

С 1 мая в Беларуси подорожает ряд марок сигарет, некоторые — на 10 копеек. Также в продаже появятся новые марки. Повысят цены гродненская табачная фабрика «Неман», «Табак-Инвест», «Беларусьторг».



