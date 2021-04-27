Судебное производство по последнему обанкротившемуся льнозаводу открыто чуть более недели назад. Миорский завод, находящийся в собственности райисполкома, оставил ни с чем 92 кредиторов, долги предприятия превышают стоимость всего его имущества.





Однако это не единственный льнозавод, на котором в недавнее время государством был поставлен крест. Так, в бизнес-плане развития льняной отрасли от 2013 года числились 43 льнозавода. Сегодня на сайте Минсельхозпрода перечислены всего 13 льноперерабатывающих предприятий. Но трех из этого списка уже не существует – они значатся в перечне kartoteka.by как ликвидированные. Это Городокский, Кохановский, Миорский заводы. Значит, в живых осталось лишь 10 льнозаводов.





Немножко увлеклись…





Оказывается, ликвидация большинства льнозаводов была в планах у властей. В 2011 году было решено из 43-х оставить 30 заводов и половину из них модернизировать. Планировалось, что новые бельгийские линии смогут перерабатывать в разы больше сырья, а значит, большое количество льнозаводов не потребуется.





Модернизация десяти льнозаводов с установкой импортного оборудования началась еще в 2012 году. Но как теперь становится понятно, деньги были потрачены впустую. Некоторых из модернизированных предприятий уже не существует, а которые еще живут – фактически находятся между жизнью и смертью.





В качестве примера можно привести ликвидированный Кормянский завод. В его модернизацию было вложено около 10 млн долларов. Новая линия была введена почти в срок. Но импортная машина отказывалась работать с влажным сырьем, а предварительно высушивать лен у предприятия не получалось. В итоге уже в 2013 году завод стал глубоко убыточным и начал все больше и больше пожирать бюджетные средства. Ликвидирован завод был лишь в 2020 году.





Как работают последние из могикан?





Новая волна ликвидаций льнозаводов, возможно, связана с посещением Лукашенко Гродненской области в 2019 году. Он тогда отметил, что лен здесь высевают на семи тысячах гектарах, а перерабатывают два льнозавода. При этом Витебской области заводов гораздо больше, но посевных площадей меньше.





«Зачем восемь заводов на 13 тысяч гектаров?» – спросил Лукашенко, озвучив неожиданную для его экономических представлений мысль. И, как написала его пресс-служба, «поручил разобраться, а при необходимости сократить их число», имеется ввиду заводов, а не чиновников.





Вероятно, экономические власти, получив добро с самого «верха», решили сохранить лишь те, которые еще могли генерировать какую-то прибыль, пусть даже самую малую. Проверить это предположение нам поможет отчетность предприятий – как раз недавно были опубликованы результаты деятельности по итогам 2020 года.





Лучший показатель по чистой прибыли – у Пружанского льнозавода: 2 млн рублей (около 785 тыс. долларов).





Два из выложивших отчетность льнозаводов сработали в 2020 году с убытками: Лиозенский и Ореховский. А у Крупского завода чистая прибыль составила лишь 10 тысяч рублей.





Практически все льнозаводы в 2020 году сработали хуже, чем в 19-м. Так что, возможно, расстрельный список перерабатывающих лен предприятий будет пополняться.





Известный экономист Ярослав Романчук назвал ситуацию с белорусскими льнозаводами и, в частности, с Миорским льнозаводом, зеркалом всей белорусской экономики. Когда 5, 10, 15, 25 лет тянут убыточные предприятия, тратят на них огромные средства, а потом все равно ликвидируют. Смысла в этом нет никакого, но именно такая модель белорусской экономики продолжает эксплуатироваться властями до сих пор. Более того, она подается электорату как единственно правильная, якобы социальная, хотя носит ярко выраженный антисоциальный и антинаучный характер.



