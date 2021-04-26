Снова - здорово! Литовцы перехватили контрабанду сигарет из Беларуси на 1,7 млн евро
Полмиллиона пачек сигарет были спрятаны в плитах ДСП, которые на грузовике "Scania" вёз белорус.
Водитель арестован на месяц, проводится расследование, сообщает lrmuitine.lt.
Контрабанда в плитах ДСП / lrmuitine.lt
Недавно в Литве в фуре "Daf" из Беларуси нашли контрабандные сигареты на миллион евро. Ещё чаще огромные партии контрабандных сигарет из нашей страны задерживают польские таможенники. Задерживают их и в России. Контрабанду сигарет из Беларуси там считают серьёзной проблемой, перводит euroradio.fm
21:38 26/04/2021
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