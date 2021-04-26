+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Уткин: Тедеско хорошо стать тренером сборной Беларуси - в тактическом отношении у него получается только пюре

Российский журналист Василий Уткин считает, что главный тренер «Спратака» Доменико Тедеско мог бы возглавить сборную Беларуси.

«Оставить Тедеско или смириться с тем, что он хочет уехать? Федун даже сказал, что не может же он его приковать наручниками. Учитывая историю их взаимоотношений, думаю, что Тедеско это даже понравится. Германия – родина индустриального порно. Думаю, стоит обсудить вариант с наручниками. Сделайте наручники с мехом красно-белым какие-нибудь. Может быть это и окажется существенным, чтобы оставить тренера, который неделю назад сгорел безнадежному аутсайдеру 0:3, а сейчас, имея численное преимущество, ничего кроме давления, такой мялки, которой пюре делают, не придумал.

Тедеско хорошо стать тренером сборной Беларуси, потому что тогда, во-первых, окончательно станет понятно, что у него беларусская фамилия, а во-вторых, потому что действительно из средств, которыми он работает в тактическом отношении, получается только одно — пюре. Все какое-то разнообразие для наших беларусских братьев. Простите меня за этот сарказм, знаю, что он воспринимается болезненно. Безусловно, жыве Беларусь!», — сказал Уткин в видео на своем Youtube-канале.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Искорцев
"И спросила кроха..."
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]