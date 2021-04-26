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Курить - ОМОН кормить: с 1 мая в Беларуси снова дорожают сигареты

Белорусские производители и импортеры табачных изделий задекларировали повышение цен на сигареты с 1 мая


Информация об этом размещена на сайте Министерства налогов и сборов.

В частности, ОАО «ГТФ «Неман» с 1 мая начнет продажу трех новых видов сигарет NZ Safari по 1,7 рубля. На 5 копеек подорожают Pall Mall до 2,85 рубля, а Pall Mall Nano и Pall Mall Demi — до 2,65 рубля. Pall Mall Nanokings будут стоить 2,7 рубля, Pall Mall Superslims — 2,75 рубля.

Ряд видов Rothmans подорожают также на 5 копеек до 2,75 рубля. Появится новый вид Rothmans Click Hit за 2,6 рубля.

ООО «Табак-инвест» предложит с 1 мая два новых вида «Короны» по цене 1,5 и 1,6 рубля. LD Club Lounge подорожает на 5 копеек до 2,85 рубля. Два вида Monte Carlo Super Slims прибавят 10 копеек и будут стоить 2,8 рубля. Monte Carlo Evo подорожают на 5 копеек до 2,7 рубля.

Цена двух видов Camel Compact увеличится на 5 копеек до 2,85 рубля, а четырех Camel Compact Аctivate — на 10 копеек до 2,9 рубля. Camel Studio прибавят 10 копеек и будут стоить 2,85 рубля.
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