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Финансовая ситуация в белорусской нефтепереработке может серьезно ухудшиться

Несмотря на все недавнее повышение цен в Беларуси, ориентир рентабельности продаж для Мозырского НПЗ и Нафтана остается скромным - 3%.

В середине месяца в "Белнефтехиме" сообщили, что  целевой параметр рентабельности для белорусских НПЗ учитывает не только приоритеты производителя, но и приоритеты белорусских потребителей и устанавливается на уровне рентабельности продаж около 3%.

Как пишет телеграм-канал "Эканомiка па-беларуску", фактически в 2021 году НПЗ уже работают в таких условиях. Средняя рентабельность нефтепереработки в январе-феврале колебалась в пределах 2,8-3%.



Самым благоприятным периодом для НПЗ стал период, когда цены на нефть пробили многолетние минимумы. В марте-мае 2020 года средняя доходность системы составила 18-24%.

МНПЗ завершил 2020 год с рентабельностью 11%, Нафтан - 11,7%. Так что по планам чиновников, их финансы в 2021 году ухудшатся в 3-4 раза.

Оба НПЗ характеризуются дефицитом товарооборота: НПЗ - 251,3 млн руб., Нафтан - 1,103 млрд руб.
Источник: thinktanks.by
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