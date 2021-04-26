Доллар подешевел до трехмесячного минимума

С начала апреля белорусский рубль подорожал к валютной корзине на 1,22%, а с начала года на 1,54%. Сейчас её значение находится очень близко к минимуму за три месяца.





Курс доллара упал на 0,0072 BYN до 2,5615 BYN/USD. Это минимум за 91 день.





В серии из последних 13 торгов американец 11 раз подешевел к белорусскому рублю и потерял за это время 0,1061 BYN (более 10 копеек).





Курс евро подрос на 0,0028 BYN до 3,0985 BYN/EUR и оставил минимум за три недели.





Евро за последние шесть торговых сессий дешевел лишь однажды, но этого хватило, чтобы за этот период времени его курс снизился на 0,0097 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0058 BYN до 3,4247 BYN/100 RUB — максимума за 10 дней.





Российский рубль дорожает уже третий день. Его стоимость за это время подскочила на 0,0433 BYN, а до этого она находилась на минимуме за пять месяцев.





Итоги недели 19—23 апреля 2021 на валютном рынке Беларуси

По итогам минувшей недели белорусский рубль уверенно подорожал ко всем основным валютам:





курс доллара −0,0278 BYN (−1,07%);

курс евро −0,0125 BYN (−0,40%);

курс российского рубля −0,0174 BYN (−0,51%);

корзина валют −0,65%.





Накопительные результаты с начала апреля на валютном рынке РБ

За период с 1 по 23 апреля белорусский рубль значительно подорожал к доллару и российскому рублю, но девальвировался к евро:





курс доллара −0,0544 BYN (−2,07%);

курс евро +0,0168 BYN (+0,55%);

курс российского рубля −0,0505 BYN (−1,46%);

корзина валют −1,25%.





Центробанк России

Сегодня на валютной бирже в Москве российский рубль дорожает к евро и доллару. Так, за полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара упал на 32 копейки до 74,7680 российских рублей.





Средневзвешенный курс евро к этому же времени снизился всего на 4 копейки до 90,43 российских рублей.





Напомним, что в прошедшую пятницу Банк России сегодня принял решение повысить ставку рефинансирования сразу на 0,50% до 4,50%. Это максимальный уровень с 2014 года.





Итоги недели 19—23 апреля 2021 на валютном рынке России

Российскому рублю за прошлую неделю удалось подорожать к доллару и незначительно подешеветь к евро:





курс доллара −0,4642 RUB (−0,61%);

курс евро +0,0074 RUB (+0,01%);





Накопительные итоги с начала апреля 2021 на валютном рынке РФ

С начала месяца и до 23 апреля российский рубль значительно девальвировался к евро и немного укрепился к доллару:





курс доллара −0,5480 RUB (−0,72%);

курс евро +1,7224 RUB (+1,94%)